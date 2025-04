Primer Ministro de Cuba urge a dar respuestas a preocupaciones del pueblo

En reunión el mes abril con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, para tratar temas como la producción nacional y la continuidad de programas sociales, Manuel Marrero Cruz dijo que para resolver estas situaciones, no hay que esperar orientaciones «de arriba»

Los participantes en la reunión coincidieron en que urge aprovechar las capacidades endógenas y fortalecer los sistemas de trabajo. (Foto: Presidencia Cuba)

En el encuentro —realizado por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución y que contó con la participación del miembro del Buró Político A tener bien clara la integralidad del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, porque él incluye lo que tenemos planificado y los principales problemas a resolver, en aras de disminuir las dificultades que enfrenta nuestra población, llamó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión del mes abril con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado—, se insistió en asuntos relacionados con incrementar la producción nacional, sobre todo la de alimentos, y garantizar la continuidad de programas sociales como el de la vivienda.

Los participantes en la reunión dijeron que, en medio de las limitaciones financieras y de recursos que enfrenta el país, a causa del recrudecido bloqueo estadounidense, urge aprovechar las capacidades endógenas y fortalecer los sistemas de trabajo para dar respuestas a las dificultades más acuciantes del pueblo, así como que las estrategias de desarrollo territorial deben estar en correspondencia con el Programa de Gobierno.

Sus reflexiones llegaron luego de la amplia presentación que sobre la implementación y cumplimiento del Programa hiciera —como ya es habitual en estos encuentros—, Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, quien, al enfatizar en la producción de alimentos, señaló que se ofrece un seguimiento a la contratación con las formas productivas, un proceso que, aunque tiene un resultado superior al de 2024, requiere de una evaluación exhaustiva de los planes.

Al respecto, el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, subrayó que es importante revisar en cada provincia la demanda de alimentos de los municipios, pues «nosotros estamos haciendo evaluaciones y, en muchos casos, pensamos que estamos bien, que tenemos un sobrecumplimiento de los planes, pero estamos muy lejos de las necesidades».

En esa misma línea de pensamiento, el Jefe de Gobierno alertó que los planes tampoco se corresponden, en determinadas ocasiones, con las potencialidades, pues existen capacidades productivas superiores a lo que está en el plan. Añadió que, además, en los procesos de contratación se han tomado como base rendimientos que no se corresponden con la realidad.

ANTE EL ALZA DE PRECIOS…

Las acciones de control a los precios minoristas máximos para productos de alta demanda también ocuparon el análisis del encuentro, donde se insistió en que se debe ser más rigurosos y sistemáticos en el cumplimiento d lo establecido. En tal sentido, el Primer Ministro señaló que «es una responsabilidad de todos hacer que los precios topados se respeten.

«Ya el aceite volvió a subir y hay territorios donde el litro cuesta 1 500 pesos, cuando lo aprobado es 990. El que venda un peso por encima está violando lo establecido y el que lo permita es tan responsable como quien lo está vendiendo. Si esconden el aceite, vamos a ir tras la casa almacén y, en ese caso, no es una multa ni una venta forzosa, es decomiso. Y después se venderá el producto al precio establecido», afirmó.

El Jefe de Gobierno detalló que, según los análisis de las fichas de costo y el comportamiento de los mercados —realizados por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera—, este producto no ha subido de precio, sino que bajó. «Quiere decir que nadie puede justificar que le está aumentando el precio, porque así sucede en el mercado».

Para resolver estas situaciones, dijo, no hay que esperar orientaciones «de arriba», «eso es a nivel de municipio, tomando las decisiones» y añadió que los resultados de los ejercicios nacionales de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales demuestran que, «cuando llamamos al combate, todos los indicadores suben, pero después que se acaba el ejercicio, vuelven a bajar hasta el próximo, y eso no puede pasar».

SECTOR NO ESTATAL ORDENADO

En la reunión, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, detalló la marcha de las directivas para el arrendamiento a las formas de gestión estatal y no estatal. Apuntó que esta posibilidad ha traído impactos positivos, pues los establecimientos han mejorado infraestructuras, imagen y confort, se incorporaron equipos tecnológicos, mobiliario, instrumentos e insumos para la prestación de los servicios, pero también han existido desviaciones.En este tema, Marrero Cruz se refirió a la importante relación que debe existir entre ambas formas de gestión en el entorno económico. «Tenemos que ocuparnos, en todos los casos, de revisar esa relación, en qué consiste, qué es lo que se está contratando, qué es lo que se está pagando, qué tipo de servicio se ofrece…

«Tenemos que hacer un análisis, en el marco de lo que acordamos, de la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, pues todo lo nuevo que aprobamos es para aportar, es para poder prestar más servicios a la población, es para producir más, no para acrecentar un problema», subrayó.

El Primer Ministro ratificó la voluntad gubernamental de avanzar en el desarrollo de las nuevas formas de gestión no estatal y reconoció su aporte al proyecto de desarrollo socialista. «Nosotros necesitamos del sector no estatal, pero eso tiene que ser ordenado. No puede ser que las medidas que va tomando el Gobierno para ampliar los actores económicos, para sumar más a producir, a prestar servicios, vayan en contra del pueblo».

LA VIVIENDA NO LOGRA AVANZAR

Profundo y crítico fue, también, el análisis que se hizo en la reunión sobre el comportamiento del programa de la vivienda y la producción local de materiales de la construcción, pues al cierre del mes de marzo solo se concluyeron 1 344 inmuebles, cifra que representa alrededor del 12 % del total previsto para el presente año.

Tras la presentación de Dilaila Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, y de los análisis realizados por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vice primer ministro de la República, se ratificó que este Programa sigue sin avanzar y falta prioridad en la terminación de las células básicas habitacionales, dilaciones en los trámites de la vivienda y debilidades en el control por parte de las autoridades locales.

Este es un asunto que puede transformarse, aun con la complejidad por la falta de acero y de cemento. Con objetividad debemos hacer los análisis de los problemas que tenemos, pues se trata de encontrar las alternativas para resolver, enfrentar o atenuar un problema tan complejo, con un impacto social tan grande, como el de la vivienda, señaló el Jefe de Gobierno.

En la jornada, igualmente, se evaluó el estado actual de las casas de abuelos y hogares de ancianos. Según lo presentado por el titular de Salud Pública, Jose Ángel Portal Miranda, se aprecian avances en el mejoramiento de las condiciones de vida en esas instituciones. No obstante, es necesario mantener el seguimiento permanente desde los Gobiernos y direcciones de Salud para asegurar las acciones intersectoriales.

Por su parte, Juana María Pantoja Hernández, jefa de la Oficina Nacional de Estadística e Información, actualizó sobre la organización del Censo de Población y Viviendas. Detalló que se realizan los seminarios para el levantamiento del registro previo, tanto en provincias como en municipios, se desarrolla la certificación de las aplicaciones informáticas y la capacitación de los recursos humanos.

Tomado de Presidencia Cuba