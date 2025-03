Protesta en Torre Trump en Nueva York genera cerca de 100 arrestos

Los manifestantes ocuparon el vestíbulo del conocido inmuebleLos manifestantes ocuparon el vestíbulo del conocido inmueble.

Cerca de un centenar de personas fueron arrestadas este jueves durante la ocupación de la Torre Trump, en la ciudad estadounidense de Nueva York, en protesta por el arresto del estudiante palestino Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia.

Los participantes en la manifestación denunciaron que la administración del presidente Donald Trump justificó la detención de Khalil, quien es residente legal en Estados Unidos, como una acción para combatir el antisemitismo.

La acción la convocó el grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que dijo “nos negamos a permitir que secuestren a nuestros vecinos en nuestro nombre”, según una publicación en su perfil en la red social X.

“El secuestro de Mahmoud -añadió el mensaje- no tiene nada que ver con la seguridad judía. El gobierno de Trump cree que puede reprimir la disidencia y arrebatar derechos constitucionales. Conocemos esta estrategia”.

Advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados “mientras este régimen fascista intenta criminalizar a los palestinos y a todos aquellos que exigen el fin del genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno israelí y financiado por Estados Unidos”.

Nunca dejaremos de luchar por una Palestina libre, añadió el colectivo, cuyos integrantes llevaban camisetas rojas en las que se leía “Not in our name” (No en nuestro nombre).

Los manifestantes ocuparon el vestíbulo del conocido inmueble, sede de la organización Trump y donde el presidente mantuvo su residencia oficial hasta que decidió mudarse de Nueva York a Florida en 2019.

Tras una audiencia celebrada la víspera en una corte de Nueva York se determinó que Khalil permanecerá bajo custodia del ICE en un centro de detención de Luisiana.

Khalil fue arrestado el sábado por su participación en las protestas que tuvieron lugar en la Universidad de Columbia la primavera pasada contra la guerra de Israel en Gaza para tratar de exterminar al movimiento de resistencia islámica palestina Hamas.

Su tarjeta de residencia permanente (Green Card) fue revocada y el lunes el juez federal de Nueva York Jesse Furman bloqueó cualquier intento de deportación inmediata.

Ayer decenas de personas se congregaron frente a la corte neoyorquina donde Furman ordenó que se le permitiera a Khalil al menos una llamada a su abogado en el transcurso de la jornada y una el jueves.

Un total de 14 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que pide la liberación de Khalil.

Miles de personas ya habían salido a las calles de Nueva York esta semana para exigir la liberación del activista palestino.

Trump amenazó en su red social que este es el primero «de muchos por venir», al referirse al arresto de Khalil.