Recta final hacia los Oscar: ¿qué película ganará?

La sustancia, The Brutalist, Cónclave, Emilia Pérez… Diez películas lucharán por conseguir uno de los galardones más importantes del cine de Hollywood

El Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá el 2 de marzo la gala en la que conoceremos los ganadores de la 97ª edición de estos galardones.

Las estrellas de Hollywood se preparan para una nueva entrega de los Oscar, una de las ceremonias de premios más importantes de la industria del cine. El Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá el 2 de marzo la gala en la que conoceremos los ganadores de la 97ª edición de estos galardones. Este año el presentador y cómico Conan O’Brien será el encargado de hacer de maestro de ceremonias.

La lucha entre Oppenheimer y Barbie ya es historia, pero este año los premios no han estado exentos de polémica. ¿La protagonista? La actriz española Karla García Gascón, nominada a mejor actriz por Emilia Pérez. La aparición de unos tuits publicados entre 2019 y 2024 con contendio islamófobo, xenófobo y racista ha generado una ola de críticas y han puesto en duda su candidatura a la estatuilla dorada.

Habrá que esperar al próximo fin de semana para saber si la polémica repercute en la película de Jacques Audiard, el musical francés ambientado en México que aspira a hacerse con, nada más y nada menos, que 13 estatuillas. El largometraje es uno de los diez que lucharán por hacerse con el galardón más importante de la noche: el Oscar a mejor película.

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

Si todavía no sabes cuáles son las películas que pelearán por convertirse en sucesoras de Oppenheimer, de Christopher Nolan, no tienes que preocuparte. Aquí compartimos las diez nominadas al Oscar a mejor película, con la sinopsis de Filmaffinity y otros datos para que no te pierdas nada.

Emilia Pérez

Sinopsis: Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Director: Jacques Audiard

Duración: 132 minutos

The Brutalist

Sinopsis: Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. Pero amasar poder y forjarse un legado tiene su precio.

Director: Brady Corbet

Duración: 215 minutos

Wicked

Sinopsis: Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad. La trama abarca los acontecimientos del primer acto del musical de Broadway.

Director: Jon M. Chu

Duración: 160 minutos

A Complete Unknown

Sinopsis: Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, A Complete Unknown cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su rompedora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.

Director: James Mangold

Duración: 161 minutos

Anora

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Director: Sean Baker

Duración: 138 minutos

Cónclave

Sinopsis: Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Director: Edward Berger

Duración: 115 minutos

Dune: Parte Dos

Sinopsis: Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido

Director: Denis Villeneuve

Duración: 166 minutos

Nickel Boys

Sinopsis: Narra la poderosa amistad entre dos jóvenes afroamericanos que atraviesan juntos las duras pruebas de un reformatorio de Florida. Basada en una novela ganadora del Premio Pulitzer.

Director: RaMell Ross

Duración: 140 minutos

La sustancia

Sinopsis: “Tú, pero mejor en todos los sentidos”. Esta es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores.

Director: Coralie Fargeat

Duración: 140 minutos

Aún estoy aquí

Sinopsis: Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, en las que narra cómo su madre se vio obligada al activismo político cuando su marido, el diputado izquierdista Rubens Paiva, fue capturado por el gobierno durante la dictadura militar de Brasil, en 1971.

Director: Walter Salles

Duración: 137 minutos

¿Cuál ganará?

Adivinar qué película se llevará la estatuilla es imposible, pero ya sabemos que lo que ocurre en las entregas de premios previas a los Oscar nos pueden dar muchas pistas. En la reciente gala de los premios BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, por sus siglas en inglés), Cónclave y The Brutalist fueron las grandes triunfadoras. Cada una se llevó cuatro premios, pero fue el thriller papal de Ralph Fiennes el que obtuvo el galardón a la mejor película.

Otra de las favoritas para llevarse el Oscar es Anora. El largometraje consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el premio a mejor película en los Critics Choice Awards y la misma distinción en el Sindicato de Productores de Estados Unidos.