Rusia calificó de útiles las negociaciones con EEUU en Riad

Marco Rubio, al comienzo del diálogo, subrayó la importancia fundamental de que cada país se guíe por sus intereses nacionales, señaló el jefe de la diplomacia rusa. (Foto: Internet)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó de útiles las conversaciones de Moscú y Washington que transcurrieron este 18 de febrero en la ciudad saudita de Riad.

El canciller ruso, quien conversó con la prensa al término del diálogo, agradeció al gobierno de Arabia Saudita la oportunidad de organizar las consultas de alto nivel entre su país y Estados Unidos, y señaló que ahora Washington «ha empezado a comprender mejor» la posición de Moscú.

Según el jefe de la diplomacia rusa, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al comienzo del diálogo de hoy subrayó la importancia fundamental de que cada país se guíe por sus intereses nacionales.

Estuvimos totalmente de acuerdo con esto. También estuvimos de acuerdo en que estos intereses nacionales, por supuesto, no siempre coincidirán, pero cuando no coinciden, es de suma importancia lidiar con estas discrepancias, no dejar que se desperdicien y, ante todo, no provocar confrontaciones militares o de cualquier otro tipo», afirmó.

Según el titular, cuando coinciden los intereses nacionales, «es preciso hacer todo lo posible para aunar esfuerzos en estos ámbitos y poner en marcha proyectos mutuamente beneficiosos en los ámbitos geopolítico y económico».

Lavrov refirió igualmente que ambos países acordaron en las negociaciones en Riad crear las condiciones para que la cooperación entre Moscú y Washington se reanude en su totalidad.

Se acordó «crear las condiciones a medida que avancen los procesos relacionados con el arreglo de la crisis en Ucrania, paralelamente, crear las condiciones para que nuestra cooperación se reanude plenamente y se amplíe a los más diversos ámbitos», dijo Lavrov a la prensa tras las conversaciones.

Las negociaciones de alto nivel entre las delegaciones de Rusia y EEUU se celebraron este martes en Riad para buscar la normalización de las relaciones entre las dos grandes potencias, concretar la primera cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, y facilitar posibles negociaciones para resolver el conflicto ucraniano.

La delegación rusa estaba compuesta por el canciller Lavrov, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), Kiril Dmítriev.

Por la parte estadounidense participaban en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Putin y Trump mantuvieron una primera conversación telefónica el 12 de febrero en la que abordaron Ucrania, Oriente Medio, el intercambio de presos, el programa nuclear iraní y el estado de las relaciones entre Moscú y Washington.