Salto de ranking

El salto de 7.78 metros lo llevó a ganar la medalla de oro en el recién concluido Memorial Jesús Molina.

De las alegrías que le trajo al atletismo espirituano el Memorial Jesús Molina, disputado hace unos días en la capital cubana, la mayor, sin dudas, fue la del juvenil Jorge Alberto Odelín Rodríguez.

No solo porque su salto de 7.78 metros lo llevó a ganar la medalla de oro, sino porque ese salto lo catapultó hasta el segundo lugar del ranking mundial de su categoría Sub-18.

Gracias a las bondades de la tecnología e Internet, su hazaña quedó grabada en un video que deja ver tanto el tamaño del salto como la euforia de los presentes en el Estadio Panamericano, antes de que la medición lo constara.

Ya fuera del cajón y de las emociones momentáneas, Escambray quiso saber en voz del joven cómo es que ocurre este salto vertiginoso desde un poblado minúsculo de Cabaiguán —Cuatro Esquinas— hasta lo alto del mundo. “Todo ha sido a base de entrenamiento y sacrificio —dice a través del celular mientras reposa la noticia y el cuerpo—. Si tú haces eso, ese salto sale solo”.

La competencia enseña su progresión. Todos los saltos superaron los 7.50 metros, hasta que consiguió el que lo llevó hasta el podio y hasta el ranking. “No fue fácil, pero sí te puedo decir que lo hice cómodo, sabía que estaba para saltar esa distancia”.

Y te fundamenta: “No es que no le haya puesto el máximo a ese salto. Eso se va alcanzando en el progreso, por macrociclos. Este es el primero e hice las marcas que estaban pedidas, en el segundo debe ser mejor el crecimiento, lo importante es ir progresando. Por ejemplo, en abril tengo dos confrontaciones más y veré si he mejorado”.

Explica también que ese salto no llegó de golpe. Y entiendes que comenzó a gestarse desde los nueve años, cuando se inclinó por el deporte en su terruño natal. “Todo empezó en Educación Física, en la escuela primaria de Los Pinos; los profesores me dijeron de hacer una prueba en la EIDE Lino Salabarría porque era demasiado rápido y explosivo, siempre me gustó correr, era y soy intranquilo y me dediqué a eso.

“Entré por fondo, hice unos 1 000 metros que para qué. Le gané a todo el mundo”. Ya después en séptimo grado sus profesores le vieron las enormes cualidades para el salto, tanto en el alto como en el largo, y ahí comenzó a probarse.

“En los Juegos Escolares Nacionales, mis primeros 15-16, obtuve plata en largo y bronce en alto, y en mi segundo año en esa categoría gané oro en las dos pruebas”.

Hace poco, tan poco como en el 2024, llegó al alto rendimiento nacional. Reconoce que “como no estaba muy centrado, no me fue bien en ese primer año, pero vino el Molina y quise comprobar todo lo que hice en la preparación”.

Tiene el biotipo ideal de un saltador, aunque su mirada y su inspiración están puestas en un hombre que, sin ser físicamente un prospecto ideal, llegó, a base de técnica, talento, valentía y capacidad competitiva, a convertirse en el mejor saltador de Cuba y uno de los mejores del mundo de todos los tiempos: Iván Pedroso.

“Tengo muchos videos de él, miro una y otra vez la ejecución de sus saltos; no lo conozco personalmente, pero quisiera hablar con él”.

Desde la distancia prudencial de sus 17 años, mira los ocho metros y trata de contener esa intranquilidad casi natural. “Son metas, pero tampoco es que tenga tanto apuro, que llegue cuando tenga que llegar. Gané, pero no estuve conforme, porque eso es lo malo que tenemos la gente del centro: que se conforman con las cosas, pero no soy así, siempre quiero más y más”.