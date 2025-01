Sheinbaum: México colabora con EEUU pero sin subordinarse

Sheinbaum reafirmó la continuidad del proceso de transformación de la vida pública iniciado por López Obrador. (Foto: Al Día México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este domingo la libertad, independencia y soberanía de México, al asegurar que el país siempre tendrá la frente en alto y se coordina y colabora con Estados Unidos, pero sin subordinarse.

“Nuestra visión es el Humanismo Mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí: siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano y como lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó.

Al presentar ante una multitud de ciudadanos reunidos en el Zócalo de la capital mexicana el informe por sus primeros 100 días de gobierno, la mandataria expuso momentos positivos de la relación entre esta nación latinoamericana y su vecina norteña.

“Como cuando Benito Juárez (expresidente del siglo XIX) recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses, y el respeto del presidente (estadounidense) Franklin Delano Roosevelt al general Lázaro Cárdenas”, ejemplificó.

Destacó, asimismo, la buena relación de respeto y colaboración del primer período de mandato del ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con el dignatario Andrés Manuel López Obrador, en particular la firma del tratado comercial entre los dos países y Canadá.

La jefa del Ejecutivo resaltó los beneficios generados a las tres partes gracias al acuerdo, especialmente en el ámbito de la sustitución de importaciones y la creación de empleos.

“Nuestra propuesta incluso ha sido no solo América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano, convirtiéndolo en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones, con prosperidad” y respeto a la soberanía, comentó.

“Por eso –reiteró-, estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo”.

Ante las amenazas proferidas por Trump, entre estas el aumento de aranceles a los productos provenientes de esta nación y la realización de deportaciones masivas, la dignataria volvió a demostrar el aporte hecho por los connacionales en el país vecino.

“Ellos y ellas contribuyen a la economía de México, pero que se escuche bien y que se escuche fuerte: contribuyen más con la economía de los Estados Unidos, pues lo que envían a México es tan solo el 20 por ciento de lo que dejan allá en consumo, ahorro y en impuestos”, argumentó.

A su juicio, los mexicanos resultan extraordinarios trabajadores del campo, la construcción y los servicios, y grandes científicos en las universidades.

“Son héroes y heroínas de la patria. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no olvidan a sus familias y a su patria, y por ello tampoco nunca los olvidamos; todo lo contrario: los reconocemos y los defendemos”, apuntó.

Presidenta reafirma compromiso con el pueblo

Vista general del Zócalo, durante el evento de los 100 días de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la continuidad del proceso de transformación de la vida pública iniciado en 2018 por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y el compromiso de jamás traicionar al pueblo de México.

“Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos”, dijo la dignataria en un abarrotado Zócalo capitalino.

Al presentar ante los ciudadanos este domingo el informe por sus primeros 100 días de gobierno, Sheinbaum aseguró que su administración seguirá con “el Humanismo mexicano y con la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”.

“Insisto: deseaban algunos que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban. ¿Que dijera una cosa y actuara de otra forma? ¿Que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara? Pues se van a quedar con las ganas”, advirtió.

“Porque nosotros –aclaró-, las y los que tenemos palabra, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos”.

“Estamos muy lejos de la hipocresía, nosotros no traicionamos nuestros principios, no traicionamos nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México”, aseveró.

Según precisó, durante los primeros 100 días de su mandato recorrió por tierra y aire 32 mil 449 kilómetros y sostuvo encuentros con los representantes de las administraciones de las entidades federativas para juntos definir los próximos proyectos estratégicos.

Destacó que los cimientos y la base del proceso de cambios (denominado Cuarta Transformación) los puso López Obrador, a quien definió como el mejor presidente, y explicó que al gobierno que encabeza le corresponde consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso de esa obra.

Hizo igualmente una aclaración a “quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia a quienes creen que presidenta se escribe con ‘e’”.

“Les decimos: así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las fuerzas armadas”, enfatizó.

A su juicio, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado.

“México está cambiando para bien. Eso lo saben incluso los que se quedaron anclados en el ayer. Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios, porque es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, resaltó.

La dignataria cumplió ese lapso de tiempo al frente del país el pasado miércoles con una alta aprobación ciudadana (entre el 77 y 80 por ciento, según las encuestadoras más reconocidas).