Tercera Liga Élite: el desafío del espectáculo

En el certamen participan los seis primeros equipos de la Serie Nacional en su versión 63. (Foto: Abel Rojas Barallobre)

El marasmo beisbolero de meses en Cuba, instalado hace ya casi ocho meses, está a punto de romperse con el inicio de la III Liga Élite este 15 de marzo, un evento que, a pesar de los pesares, se dará con la participación de los seis primeros equipos de la Serie Nacional en su versión 63: Las Tunas, Pinar del Río, Granma, Industriales, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila.

Ya que el deporte cubano se ha propuesto “levantar el espectáculo del béisbol, para volver a llenar los estadios” —dicho en la voz de Osvaldo Vento, presidente nacional del Inder—, el empeño se las trae.

Con pocos eventos que le hagan sombra a la redonda, como no sea la fase final de la Liga de Campeones del fútbol europeo, la lid está llamada a superar los saldos de las dos anteriores ediciones, cuando el síndrome de las gradas vacías solo fue superado en la fase de play off; o sea, que para llenarlas dependerá de los incentivos que logre atraer a los estadios a los aficionados de cada una de las seis provincias involucradas y al foco de la atención a los restantes seguidores que aún, por suerte, le quedan a la pelota cubana.

Cual de los dos propósitos es más complicado y se complementan uno al otro. Porque para que la gente vaya a apoyar a sus equipos “matrices” depende, y mucho, de la calidad del juego, de la rivalidad de los partidos, de la presencia de ídolos locales o “importados”, de atractivos extrabeisboleros que adornen los escenarios…

Para que desde los restantes territorios los aficionados se dignen a seguir a los suyos, repartidos como refuerzos en el sexteto de concursantes, depende de esos aspectos, pero sobre todo de la visibilidad mediática y he aquí uno de los contrarios más difíciles.

En medio de una aguda crisis energética con casi todo el país semiapagado, será complicado mantener una información coherente que garantice el seguimiento eficaz ya sea por las transmisiones radiales y televisivas o a través de Internet y sus redes sociales. Y ello lastra, aun cuando ya se anunciaron los juegos para las dos de la tarde, un horario que parece más lógico en medio de las circunstancias que vive Cuba, pero que a su vez es otro rival para la asistencia de público y la propia salud de los protagonistas por los efectos del sol, aunque haga menos calor que en junio y julio de la última Serie Nacional, que terminó fatigada.

Sortear ese escollo será decisivo para la salud de un evento que pugna por instalarse en la preferencia de los amantes del béisbol, aunque en la práctica no ha podido proyectarse más allá de lo publicitario.

Y no será distinto esta vez, a pesar del esfuerzo del país por, incluso, incrementar en algo la remuneración de los atletas, a pesar de que se sabe que los 5 000 pesos anunciados tampoco logran respaldar las demandas de los protagonistas en un escenario donde los precios suben todos los días.

Habría que ver hasta dónde es posible la mejoría de la alimentación y el alojamiento, un flagelo de ediciones pasadas, en medio del mismo contexto de los apagones que ya describimos y del desabastecimiento del que no escapan los hoteles.

Buscar atractivos extra en los estadios resulta loable y hasta soñador. Si no asiste la gente, ¿a quiénes se les venderán los suvenires y productos que se pretende? ¿Para quiénes serán las opciones recreativas? Jugar para ver.

Y aunque, al menos en esta, su tercera convocatoria, se respetó el formato de la segunda, por el tipo de refuerzos, se advierte que no todos los propios estuvieron dispuestos a jugar o lo hacen en el exterior por contratos más jugosos, sea del béisbol que sea. Agreguémosle que no todos los convocados tienen la etiqueta de élite y responden más a la necesidad de completar nóminas, y ese puede ser un strike cantado. Habrá que ver, incluso, cuántos de los que empiezan terminan porque ese fue un mal de fondo en las dos anteriores ediciones, pese a que formalmente se han dispuesto altas y bajas en diferentes momentos del torneo. De hecho, sin tirarse la primera bola, entre contratados en el exterior y las bajas presentadas por motivos personales, ya comenzaron a desgajarse los equipos formados hace solo semanas.

Cuarenta juegos del calendario regular pueden irse en un santiamén o demorarse en dependencia de lo que logre o no en materia de atracción esta versión de la III Liga Élite. Veamos si no habrá que esperar por los desenlaces de los play off para que las gradas traigan parte de la alegría que a este país le hace falta y eche por tierra las sugerencias de muchos, entre quienes me incluyo, de suspenderla por inoperante en el actual contexto cubano. De lo contrario, esta será otra vez un ave de paso

Para ese entonces se anuncia una semifinal cruzada 1-4 y 2-3 al mejor en siete desafíos y una finalísima con idéntico sistema para los dos ganadores.

Llenar el vacío beisbolero cubano, más allá de cumplir un calendario, se antoja entonces como el partido a ganar, ya no por un evento, sino por el deporte que sigue siendo patrimonio del gusto cubano.

PEQUEÑAS LIGAS EN SEMIFINALES

Quien dude de esto último, puede echarle una ojeada a un hijo menor: las Pequeñas Ligas del Béisbol Cubano 2025, que este fin de semana vive su semifinal en las categorías 9-10 y 11-12 años.

Para beneplácito de Sancti Spíritus, sus dos equipos estarán enrolados en esta fase. En el 9-10 se medirán con la selección de Bayamo, como pareo de la zona oriental, mientras en la occidental serán Artemisa y Santa Clara. En el 11-12, los yayaberos buscarán el boleto a la final ante la representación de Santiago de Cuba y en el occidente lo harán La Lisa (La Habana) y Matanzas.