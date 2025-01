Tomas deportivas con aliento de barrio

Este proyecto se plantea como cantera para la captación de talentos de la Escuelas de Iniciación Deportiva, las academias y hasta las áreas.

A tono con una idea nacional, Sancti Spíritus despidió el pasado año y recibió el 2025 con la intención de desperezar la quietud e inocular a los días el candor del ejercicio físico con el aliento de los jóvenes.

Por eso, en varias esquinas espirituanas se sacaron todos los tableros que se encontraron a mano para desarrollar simultáneas de ajedrez y, un poco después, en las canchas disponibles se jugó el llamado baloncesto 3×3, una suerte de juego de esquina.

Aunque la esencia al final es encontrar un ganador, como sucede en todo deporte, el objetivo es estimular la participación masiva de la población a la práctica de una disciplina o manifestación de la cultura física y la recreación para ocupar el tiempo libre en opciones sanas que traten de llenar el espíritu y redunde, al final, en una mayor calidad de vida.

Es lo que persigue el Proyecto Toma deportiva siempre joven 2025, que se inserta en una concepción nacional bajo el nombre de Proyecto Recreación y Uso del Tiempo Libre, y Deportes y Educación Física, una propuesta que trata de atemperarse a los nuevos tiempos, sobre todo cuando no es posible desarrollar megaeventos y ni siquiera competencias de menor convocatoria.

De lo que se trata es de llevar a los barrios, las comunidades y las calles, según sea el caso, variadas ofertas en diferentes momentos. En días entre semana se emplearán los horarios de la tarde y la noche, mientras los fines de semana y días festivos la mañana, tarde y noche. Como ha ocurrido en otros momentos, la idea es impulsar una mayor cantidad de ellas en la Jornada Martiana, los cumpleaños de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, la jornada de la victoria de Girón, la etapa veraniega y las celebraciones por el aniversario del triunfo de la Revolución.

La idea aún gatea, pero ya muestra sus primeras señales. Las redes enseñan buenos ejemplos, aunque no ha prendido igual en todas partes, ni se ha estimulado como se debe. Así lo reconoce, incluso, María Alonso Peña, subdirectora provincial de Deportes, quien adelantó que a esta iniciativa se le está otorgando una prioridad y un seguimiento a tono con la importancia que reviste.

Ciertamente, llevar a vías de hecho un proyecto tan ambicioso y mantenerlo activo durante todo un año resulta una empresa difícil, mucho más porque se trata de llevar a la práctica ideas y conceptos escritos en un papel y, a pesar de que el Inder es el organismo rector, demanda de la participación activa y consciente de otros actores, entre ellos los llamados factores de la comunidad, díganse las organizaciones de masas, el consejo popular, la escuela, Cultura, actores privados, organismos y entidades enclavados en los diferentes lugares, todos nucleados en torno al Gobierno.

De acuerdo con el proyecto, se organizan eventos, campeonatos y competencias, casi todas de corta duración. Para el primer cuatrimestre del año se incluyen, además de los mencionados anteriormente, la carrera de orientación José Martí, campeonatos de béisbol five, boxeo, atletismo, fútbol sala y fútbol callejero 3×3, dominó, damas y ajedrez.

Además, se prevé el festival deportivo-recreativo en saludo al aniversario 64 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el Festival de Papalotes y Objetos Volantes, composiciones gimnásticas, competencias A Jugar, así como deportes electrónicos y videojuegos por parte de los centros del Sistema de Joven Club.

La intención es estimular y crear las condiciones para el acceso de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Se precisa de una coherente y eficaz estrategia de comunicación, no solo desde los medios y las redes, considerando que no todos se acercan a estas vías. Aquí vale —y mucho— la comunicación comunitaria, esa que resulta más comarcal y cercana a los protagonistas y la que puede lograr un mayor nivel de convocatoria, a la vez que permite dar a conocer las propuestas en su pleno desarrollo.

De sobra es sabido que prácticas similares no han tenido el impacto que persiguen porque no siempre calan en la hondura del barrio y son muy pocos los participantes o quienes viven cerca ven esas propuestas como algo lejano. Si no se logra enamorar a las familias y hacerlas parte del proyecto, aun en medio de las complejas condiciones socioeconómicas que hoy le rodean, este no podrá caminar con buenos pasos.

El reto es grande si se tiene en cuenta que a veces es difícil diferenciar una competencia informal en la esquina de un barrio que una más formal organizada desde el Inder. De lo que se trata es que la segunda pueda beber de la primera porque lo importante es la práctica y si esta se puede intencionar con propósitos más caros, mucho mejor.

También es difícil en un escenario que, como reconoce la propia subdirectora de deportes, los implementos son escasos y no existe la suficiente fuerza técnica en el territorio para cubrir los 78 consejos populares que tiene Sancti Spíritus. Lo importante es aprovechar óptimamente las instalaciones ya existentes, ya sean deportivas, educacionales, recreativas, culturales o espacios públicos o, donde sea posible, improvisar otros con condiciones para ello.

Como parte de este proyecto se involucran también glorias deportivas, activistas y estudiantes tanto de la carrera de Educación Física como los de Cultura Física, y otros profesionales y técnicos de centros universitarios, los de la enseñanza militar y otras instituciones docentes o sociales, una fuerza nada despreciable en la provincia.

En este sentido, se aconseja por parte de la Dirección de Deportes y en eso le asiste la razón, que cada propuesta se adapte a las condiciones, posibilidades y realidades de cada lugar para darle un real sentido a lo que se quiere. Y agrega tener en cuenta los gustos, intereses y demandas de cada sitio para lo cual es preciso un diagnóstico previo. En sus propósitos el proyecto intenciona la adquisición de balones para la práctica de diferentes deportes y otros implementos, bajo el concepto de colaboración, donaciones, patrocinio, auspicio, mecenazgo y otras, provenientes de organizaciones, instituciones, asociaciones y entidades internacionales y nacionales.

También está previsto desarrollar proyectos locales para la creación, producción y reparación de útiles deportivos, así como ferias para la presentación de implementos y medios ociosos o inactivos, con posibilidades técnicas de reparación o habilitación para ser utilizados y crear vías en el ámbito territorial para la adquisición de trofeos, medallas, diplomas y otros medios destinados a las premiaciones, mediante el aporte de entidades y unidades del sector estatal y no estatal; así como el reconocimiento público en las instituciones educativas, centros laborales, recreativos y espacios públicos.

Este proyecto se plantea como cantera para la captación de talentos de la Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE), las academias y hasta las áreas. Además, en aquellos casos en que sea posible, desarrollar competencias municipales al cierre de cada cuatrimestre.

Es aún bien temprano, tanto que el proyecto está casi en fase de calentamiento, pero será mejor tomarle el pulso en sus inicios para bien de la mente y el cuerpo de nuestros barrios y calles.