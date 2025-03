Una docena de heridos por un incendio en un avión tras aterrizar en EEUU (+fotos y video)

Un avión de American Airlines se incendió después de aterrizar el jueves en el aeropuerto internacional de Denver, en Colorado, que informó de doce pasajeros hospitalizados por heridas leves.

El vuelo 1006 de American Airlines entre Colorado y Dallas fue desviado al aeropuerto de Denver después de que su tripulación informara de «vibraciones en el motor», comunicó la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos (FAA).

La FAA dijo que el avión Boeing 737-800, «después de aterrizar y mientras se dirigía a la puerta, un motor se incendió y los pasajeros fueron evacuados del avión a través de las rampas», explicó la FAA.

La aerolínea dijo a la prensa local que había 172 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del avión. Según el aeropuerto de Denver, todos fueron evacuados con seguridad, pero doce fueron hospitalizados por heridas leves.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron una enorme columna de humo y pasajeros de pie en la ala del avión esperando a que lleguen los servicios de emergencia.

Una serie de accidentes aéreos en Estados Unidos han disparado los temores sobre la seguridad en los vuelos, que también puede verse diezmada por los recortes presupuestarios a las agencias de aviación realizadas por parte de la administración del presidente Donald Trump.

La FAA dijo que investigará este último incidente.

PLANE FIRE: Over 100 passengers were evacuated Thursday evening from an American Airlines flight after a fire was reported at the Denver International Airport. Read more: https://t.co/wYgtoljC2N pic.twitter.com/VHK9egHUas