Vitrales, memoria viva

En las páginas de Vitrales están las mejores obras, de los mejores autores de todas las expresiones culturales de Sancti Spíritus.

De lo vivido en la tarde del 19 de abril de 1987 en los portales de la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, de Sancti Spíritus, se siente vital el orgullo y la satisfacción por haber apostado por una idea necesaria. En las manos de los asistentes, aún caliente, se hojearon las primeras letras de Vitrales, el suplemento que nacía como voz de la cultura de esta región.

Desde la propia portada, su entonces Consejo de Redacción dejó plasmado su objetivo. No había dudas, después de varias ideas, más de una reunión, un Pórtico lo declaró: «No es este un suplemento para la nostalgia por las glorias de antaño, sino que devendrá promotor de la más pujante actividad contemporánea, de la cultura en ebullición».

No podía ser mejor su nombre –propuesta del pintor Antonio Díaz–. Como los propios vidrios de distintas tonalidades cromáticas, pintados o recubiertos con esmaltes, ensamblados con varillas de plomo, se han dejado constancia de los claroscuros del quehacer artístico, de fenómenos de la vida sociocultural tan propia de la única provincia con dos de las primeras villas fundacionales…

Por ello, no sorprende cuando se mira a través de sus 38 años y se tropiezan de frente con peliagudos debates en torno a la relación patrimonio-turismo en Trinidad, el análisis si el Santiago espirituano arrolla o no al ritmo de Al olvido caramba, al olvido, la puesta del dedo, sin tapujos, sobre la llaga en las tradiciones mustias, el contrapunteo de cómo sobrevive a su suerte el Cuartel de Dragones, en la Ciudad Museo del Caribe o la evolución de la Enseñanza Artística en un territorio donde aún la demanda de profesionales de esas manifestación no se logra satisfacer por la constante emigración hacia escenarios mejores remunerados.

Sin dudas, como reconoce uno de los padres fundadores de Vitales y quizá su más fiel escudero, Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo: “En sus páginas están las mejores obras, de los mejores autores de todas las expresiones culturales de Sancti Spíritus”.

Y no exagera Basta con leer muchos de sus materiales para constatar que se auscultan con detenimiento muchas de las realidades espirituanas. También lo dicen los muchos premios otorgados a diferentes materiales. Incluso, el haber sido considerado el mejor suplemento de su tipo en más de una edición del otrora Festival Nacional de la Prensa Escrita.

“A lo largo de su historia, encontramos que ha tenido varios formatos, reducción del número de salidas, espaciadas en el tiempo, modificaciones de sus preceptos, pero nunca cambió su raíz: difundir lo mejor de la cultura espirituana hacia el mundo. Y aunque ha dejado de estar en uno u otro momento, está por el deseo de los espirituanos y el propio periódico Escambray para que no se perdiera”, añade Juanelo, quien en más de una ocasión ha dejado su firma en las páginas del suplemento.

Esta voluntad ha enfrentado, y no deja de hacerlo, muchísimos obstáculos. Mas, se sostiene en el compromiso de mantener con vida un soporte esencial de parte de la memoria cultural de Sancti Spíritus, imprescindible para conocer de dónde venimos y hacia dónde debemos caminar.