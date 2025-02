Xavier Chao: Mayito es un muchacho muy sincero (+fotos)

Mayito es un personaje de los más sinceros que pueda haber. Él actúa de acuerdo a como piensa todo el tiempo. (Fotos: CubasÍ)

¿Quién mejor para defender a este polémico personaje de Sábados de gloria? Xavier Chao, el joven y talentoso actor que le puso la piel y también el alma a Mayito, nos contó sobre su participación en la telenovela cubana que transmite actualmente Cubavisión.

—¿Cómo llegaste a Sábados de gloria?

—Tamara me manda a llamar a través de Alfredo Felipe, para ofrecerme el personaje de Mayito. Ahí me explicó más o menos de lo que iba. Creo que se habían escrito los primeros 40 capítulos, si no recuerdo mal. Me gustó lo que me contó en un inicio y le dije que sí.

—¿Qué retos te planteó el personaje de Mayito?

—Nunca pensé que pasaría por esto en mi vida, creo que las personas no deberían pasar por algo así. Yo apenas pude ir a ensayos, creo que solamente fui a uno y durante la mayor parte de la grabación, tuve una situación delicada de salud con mi familia, estuve todo el tiempo ingresado en terapia intensiva, o sea, como cuidador. Me ayudó mucho que la producción me estiró para atrás los llamados, porque no podía ir. Ya después salía, iba al rodaje prácticamente sin dormir, sabes cómo son los hospitales, qué es cuidar a una persona, y después no tuve la buena suerte de que ganáramos esa batalla y fue levantarme —lo poco que quedaba de la novela—, levantarme cada día y luchar contra el dolor, contra la tristeza que da la pérdida de un ser tan querido, y tener que llegar así, a ser otra persona, sonreír y actuar como si nada. O sea, sobreponerme a lo que estaba sintiendo, a lo que estaba pensando y al estado de ánimo que tenía. Sobreponerme a mi realidad, más todo el cansancio que venía arrastrando de todo lo que había pasado. Fue algo realmente desgastante para mí y muy triste también, pero nada, es mi trabajo y es lo que tenía que hacer.

Leo Benítez (Julián), Tahimí Alvariño (Omara) y Xavier Chao (Mayito) en Sábados de gloria.

—He escuchado muchos criterios sobre Mayito y su relación con Omara. ¿Tú qué dices?, ¿el hombre es sincero?

—Cada quien tiene su opinión, depende de las cosas que haya vivido en esta vida, pero por supuesto que Mayito es sincero, a su manera, pero es sincero y, a su manera también, quiere a Omara, pero no podemos pedir que una persona demuestre afecto, amor o cariño de una forma que no es la suya. Y sí, sí, sí, por supuesto, él es sincero. Pienso que Mayito es un personaje de los más sinceros que pueda haber. Él actúa de acuerdo a como piensa todo el tiempo. Para nada es doble cara, ni hipócrita, ni mucho menos aparenta lo que no es. Si algo no le gusta, lo dice; si algo le cae mal, lo demuestra. Y si por alguien él puede sentir o puede bajar la guardia, hasta este momento, es por Omara, y creo que se ha visto, porque si comparan la relación de Mayito con los otros personajes, uno se da cuenta de que él con Omara es más un niño chiquito que otra cosa. Las personas son libres de creer lo que quieran, pero sincero sí es, no solamente sincero con Omara, sino en cuanto a todo lo que les rodea.

—¿Qué retroalimentación has recibido del público?

—La retroalimentación con el público, bastante buena. Honestamente, desde la primera escena, que es la presentación del personaje, siento que ha sido muy bueno y favorable lo que te dicen en la calle, lo que te escriben en tus redes sociales, lo que ponen en ciertos grupos de Facebook de la novela, y eso que yo no los sigo mucho, porque allí hay personas de bien que escriben cosas inteligentes, atinadas, pero hay mucha gente que, con tal de recibir like, lo que hacen es criticar al artista, degradarlo, pero sí me han mandado incluso hasta fotos y opiniones de ahí que están muy bien. Por esa parte, estoy muy feliz.

Xavier Chao (Sandor) en Más allá del límite.

—¿Qué ha significado para ti volver al dramatizado de mayor audiencia en Cuba después de un tiempo trabajando fuera?

—Seré sincero: cuando yo terminé una novela que fue Más allá del límite, yo dije que iba a ser la última, que ya no iba a trabajar más; luego me fui del país, incluso cuando regresé, que fue más bien por motivos personales, o sea, por mi familia y ese tipo de situaciones, pues ya estaba enfocado en otras cosas de mi carrera. Para nadie es un secreto los trabajos que se pasan aquí para grabar, para hacer una novela o cualquier otra cosa, y es digno de admirar las personas que lo hacen, sobre el equipo técnico, el empeño que le ponen con todas las dificultades y el sueldo que cobran, eso no es un secreto para nadie, entonces yo ya estaba enfocado en otras cosas, pero me llegó este personaje y, no sé, me atrapó. Me habían tratado de localizar antes para otros y por algún motivo no pude, sin embargo, al que le digo que sí, miren en medio de qué situación tan mala a nivel personal, me pasan cosas tan tristes y tengo que llevarlo todo a la misma vez, pero, al final, feliz de hacerlo porque siempre hay personas que te quieren ver y que te lo agradecen.

—¿En qué proyectos trabajas actualmente?

—Actualmente sí, tengo como dos o tres proyectos, pero eso no lo digo porque yo soy de la opinión que las cosas hasta que no estén hechas, no se dicen para que se den y se den bien.