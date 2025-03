Yudexi de la Torre: aprendí mucho de Karelia en Sábados de Gloria (+fotos)

Yudexi de la Torre, actriz cubana. (Foto: Cubasí)

Tanto como Karelia, Yudexi de la Torre ama el teatro, forma parte de la compañía Teatro Andante de Bayamo, que es su hogar también amado, del que le cuesta mucho desprenderse aún cuando nació en Camagüey y pareciera que su destino está en La Habana, pues la televisión nacional le reclama cada vez más tiempo.

Justamente desde allí conversamos vía Whatsapp con esta talentosa actriz cubana.

¿Cómo llega a Sábados de Gloria y, específicamente, a Karelia?

“Para mi sorpresa, estaba en Bayamo, en mi casa, y me llamó Tamara Castellanos para proponerme directamente el personaje de Karelia. En ese momento, ya ella tenía definido el personaje de Omara con Tahimí Alvariño y estaba en la búsqueda de Rita, la doctora. Me cuenta de qué va la historia, más menos cómo era, cómo ella veía el personaje de Karelia y a mí me gustó porque era diferente a lo que terminaba de hacer en la novela Viceversa y también me gustó mucho, en primera instancia, que se trataba de la vida de tres mujeres de la mediana edad, ya entradas en los 50 años, lo cual trae aparejadas muchas otras situaciones. Sabemos que la mujer a esta edad sufre cambios, entra en otra línea de prioridades, de pensamientos, de filosofía de vida y eso me gustó mucho”.

Karelia, como usted, es actriz ¿tienen otros puntos de contacto?

“Karelia y Yudexi no son muy parecidas, pero no son tan distantes. Son actrices las dos y eso también connota la manera de ser de una persona, por lo menos a mí. Yo creo que los actores, las actrices, los artistas en general, tienen un sentido por ahí, un punto sensible, que nos permite ver la vida de otra manera y creo que en eso nos parecemos Karelia y Yudexi. Karelia es mucho más amena, (más positiva, yo trato de serlo todo lo que pueda, pero lo busco, Karelia no lo busca, lo tiene, ella es positiva y en esta historia, en este tiempo físico de la novela, Karelia tiene una característica que yo la vi desde el inicio y es que asume sus problemas, los puede compartir con sus amigas, pero los asume y los enfrenta sola. Busca soluciones por ella misma.

“Sin embargo, le da una importancia vital a la relación con las amigas, o sea, ella tiene un mundo ahí muy importante que alimenta, nutre y se retroalimenta también con estas dos amigas. Además, es la mediadora, ella quiere que haya armonía, que siempre estén bien, ese es un objetivo muy importante en Karelia, es una de las cosas que persigue y eso me gusta mucho, lo admiro del personaje y, de hecho, aprendí mucho en ese sentido. Pero bueno, Yudexi tiene un buen carácter, trata de llevarse bien con todo el mundo y de estar bien con todo el mundo, aunque no lo manifiesta todo el tiempo como Karelia”.

Karelia, bueno, las tres amigas, han tenido un inicio turbulento en la trama de la telenovela ¿qué reacciones has recibido del público?

“Desde que comienza Sábados de Gloria estuve en La Habana poco tiempo y vengo también a pasar unas vacaciones acá, a mi tierra, a mi casa, a mi terruño, a Bayamo y se me han acercado muchas personas a decirme en general que les gusta la novela, que el tema de presentación, que les gusta mi personaje, qué buena Karelia… Las personas que me conocen más, los colegas, los actores y actrices que han estado cerca de mí, pues ya me dan notas más específicas. Les gusta la diferencia que hay entre el último personaje que hice y Karelia, me hablan de cómo me veo…

Me imagino que en las redes te dan muchos consejos sobre qué hacer con Pablo…

“Los seguidores me escriben y me mandan mensajes de que no lo tolere, que eso no se puede permitir y hacen sus cuestionamientos en esos grupos que ya son comunes cada vez que comienza una novela y empiezan las polémicas y las discusiones sobre la infidelidad, porque, bueno, ha comenzado así, dos de las amigas están sufriendo en carne propia la infidelidad. Rita, la doctora, ya lo sabe evidentemente, pero Karelia está en un proceso de ambigüedad porque, realmente, nunca antes había tenido un problema así y, mucho menos, que su amiga viniera a contárselo. Y entonces sí, muchos de los seguidores hablan de eso y lo ponen como pie forzado para buscar la polémica, las discusionesy encontrar una respuesta humana sobre lo que está pasando.

“Pero pasa algo muy rico y creo que que es un denominador común que siempre se llevan los actores y las actrices, aún cuando puede haber algún criterio negativo, porque los hay y también los respeto, siempre se te acercan y te alegran el día cuando alguien te dice “ay, me gusta la novela, qué bien te ves, es diferente, es linda, esas tres amigas me gustan mucho… Algunas personas se me han acercado y me han dicho: “me recuerdas a…” y me mencionan a sus amigas. Otras se han acercado y me han dicho “mi mamá es así, tiene dos amigas y se reúnen todos los fines de semana…”

“Realmente, en los tiempos que estamos viviendo, eso es muy, muy gratificante, te empuja, te ayuda, eso te anima y te dice que tu trabajo tiene un objetivo social, un sentido y te hace feliz, gratifica la vida. En mi caso, alivia y sopesa la separación de mis hijos, de estar en La Habana y ellos acá en Bayamo, porque veo que al final, vale la pena”.

Muchas veces, Karelia hace referencia a la escasés de roles y espacios para las mujeres de su edad ¿hasta qué punto es esta una problemática real de las actrices cubanas actualmente?

“Para no ser absoluta yo debía hacer un diagnóstico para tener una respuesta más certera, pero disculpa que cite a una actriz foránea, porque las hay, y muchas, aquí en mi país a las que admiro y respeto, de todas las generaciones, pero hace un tiempo leí una entrevista de Meryl Streep, que es paradigma, eso no es un secreto para nadie y a sus cincuenta y tantos años ella ya hablaba sobre ese tema, el declive en la propuesta de personajes protagónicos, importantes, trascendentes a esa edad y sabemos que allá se hacen muchas más producciones. Ese tema también se hace común a nosotros.

“Yo tengo que decirte que llegué a la televisión nacional a los 50 años, porque aquí en Bayamo hacía radio, teatro, televisión, pero podría ser paradójico o contradictorio que a la mediana edad tuve la suerte de entrar a la televisión nacional, a los medios audiovisuales con un personaje que tenía 50 años. No era un protagónico, pero era una especie de personaje antagónico, fue en la novela Entrega, donde hice la profesora Hortensia, que estaba anclada a métodos antiguos y entonces se oponía a los del profe Manuel.

“Pero creo que todavía se puede explorar y explotar muchísimo más esta etapa de la vida de los 50, los 60 años. Creo que esa fue una de las cosas que más me gustó, que me enganchó y sin leerme el guión dije: esto tengo que hacerlo, porque es mi regalo también, es mi propuesta para la reflexión, para que el que está del lado de allá vea que también hay sentimientos, sueños, añoranzas… hay una vida a los 50 años”.

¿Proyectos? ¿Sueños?

“Justo ahora, que estoy en mis 55 años, a las puertas ya de cumplir 56 en agosto de este año, quiero hacer teatro con mis hijos, por lo menos acompañarlos. Tuve que renunciar a dos personajes que me propusieron Alberto Luberta y Loysis, porque estaba en pleno rodaje de Sábados de Gloria, entonces en este año creo que voy a descansar, coger unas vacaciones de las telenovelas y voy a dedicarme un poquito más al teatro y a otras necesidades que tengo también personales. Pero proyectos siempre hay, aunque no quiero adelantar mucho, y los sueños no faltan, siempre están ahí porque nos alimentan, nos nutren, sin ellos realmente se haría muy muy oscura y muy vacía la vida.

“Tengo dos hijos que son actores, el varón tiene 37 años y la hembra 21, o sea que están en etapas de su vida importantes, cada quien con sus propios sueños que, inevitablemente, también son mis sueños y, si puedo ayudarlos a que lo consigan, desde mi humilde aporte de mamá y profesional también, pues me gratifica muchísimo arroparlos, abrazarlos en este transcurso de sus vidas como actores. Así que espero que este 2025 también me traiga cosas bonitas, porque el 2024 fue muy productivo, pude hacer muchísimas cosas que me nutren, que me ayudan a crecer tanto profesional como personalmente. Conocí a personas maravillosas, dentro y fuera del ámbito laboral y eso es muy enriquecedor. Le doy gracias al universo, a la vida, como decía Violeta Parra, que me ha dado tanto.