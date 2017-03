En la gira por el continente asiático, los cubanos acumularon una victoria, un empate y cinco fracasos

La selección de Cuba cayó hoy por blanqueda de cinco carreras por cero frente al equipo Leones de Seibu, de la Nippon Professional Baseball (NPB), y cerró su ciclo preparatorio para el IV Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic, WBC), que contempló una gira de siete partidos por Asia.

Los cubanos fueron reducidos a solo siete jits, cuatro de estos del inicialista William Saavedra Valdés, y su pitcheo aceptó 11 inatrapables. Al campo, la escuadra criolla cometió un error, este en tiro de Frank Camilo Morejón Reyes a segunda base.

El choque lo perdió el relevista Yosvani Torres Gómez, quien solo pudo sacar un out en un segundo episodio en el que los locales marcaron dos anotaciones, estas por tubey de Takumi Kuriyama y Sosuke Genda, boleto y error en tiro de Frank Camilo.

La victoria fue a la cuenta del abridor Ryoma Nogami (3,0 INN, 4 H, 4 SO, 1 BB), primero de seis los serpentineros locales que escalaron la lomita del Osaka Dome y que utilizaron 134 lanzamientos para dominar a la escuadra rival.

Los asiáticos sellaron el duelo con un racimo de tres anotaciones en la parte baja del cuarto episodio, cuando castigaron a los también apagafuegos Alaín Sánchez Machado y Leandro Martínez Figueredo (z).

En este desafío el manager Carlos Martí Santos mandó al terreno a 24 de los 28 jugadores de su equipo. Solo no tuvieron actuación los lanzadores Lázaro Blanco Matos, Vladimir García Escalante y Bladimir Baños Chacón, además el receptor Osvaldo Vázquez González.

Los cubanos abrieron con Roel Santos Martínez (CF, 4-0, 1 SO), Alaxander Ayala García (SS, 4-0, 1 SO), Frederich Cepeda Cruz (BD, 3-1, 1 SO), William Saavedra Valdés (1B,4-4, 1 2B ), Yurisbel Gracial Gracía (3B,3-1, 1 SO, 1 BB ), Carlos Benítez Pérez (2B,1-0, 1 SO, 1 BB ), Frank Camilo Morejón Reyes (R, 3-0 ), Víctor Víctor Mesa Ríos (LF,3-0, 1 SO ) y Yoelkis Céspedes Maceo (RF,3-1, 1 SO).

También jugaron Yordan Manduley Escalona (2-0), Jefferson Delgado Castañeda (1-0),Yosvani Alarcón Tardío (1-0), Guillermo Avilés Difurnó (1-0) y Alfredo Despaigne Rodríguez (1-0).

Asimismo, el estratega cubano hizo desfilar a 10 lanzadores por el montículo. Después que extrajo a Entenza González (1,0 INN, 1 H, 2 SO, 1 BB, 1 DB) trabajaron, en ese orden Torres Gómez (0,1 INN, 2 C, 2 H, 1 BB), Yera Montalvo (1,2 INN, 2 H, 1 BB), Sánchez Machado (0,2 INN, 3 C, 2 H, 1 BB), Martínez Figueredo (0,1 INN, 1 H, 1 DB), Jonder Martínez Martínez (1,0 INN, 2 H), Raidel Martínez Pérez (1,0 INN), José Ángel García Sánchez (0,2 INN, 1 H, 1 DB), Liván Moinelo Pita (0,2 INN, 1 BB, 1 SO) y Miguel Lahera Betancourt (0,2 INN).

Primero, debutaron con triunfo de 3-2 ante la selección de Taipei de Chinaque asistirá al Clásico, pero luego cayeron cuatro carreras por dos frente a esta misma escuadra, para completar la estancia en ese país con otro revés de 3-2 ante Hermanos Elefantes (Brother Elephants).

Después se trasladaron a Corea del Sur, donde perdieron frente al equipo nacional seis carreras por una y siete carreras por seis.

Finalmente, completaron la gira en Japón, donde empataron a tres versus Búfalos de Orix y fueron blanqueados 5-0, este domingo, por los Leones de Seibu.

Cuba debutará en el WBC frente a Japón, en horas de la madrugada del día 7 de marzo y en esa misma jornada por la noche se medirá a China.