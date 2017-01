La voluntad de Cuba es que estos nuevos acuerdos migratorios se cumplan; vamos a hacerlo y esperamos que la administración norteamericana lo haga igualmente, aseguró Gustavo Machín Gómez, subdirector general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

Relaciones Cuba-EE.UU: Adiós a los pies secos, pies mojados

Cuba considera paso importante decisión migratoria de Obama

Declaración conjunta Cuba-Estados Unidos sobre política migratoria

Declaración de Obama sobre política migratoria hacia Cuba



Ratificó en el programa radio televisado Mesa Redonda que la Isla siempre ha cumplido con los compromisos migratorios contraídos con Estados Unidos desde los años 80, y esta no será la excepción.

La Declaración Conjunta suscrita en La Habana cambia la naturaleza de la relación migratoria y contribuye a la normalización de la relación bilateral en este tema, dijo, aunque para llegar a ese momento el Congreso estadounidense deberá eliminar la Ley de Ajuste Cubano.

En relación con el criterio de que el nuevo acuerdo es un favor a la Mayor de las Antillas, Machín Gómez resaltó que reporta muchos beneficios para los dos países, sobre todo en materia de seguridad, pues lo concordado contribuirá a una migración segura y ordenada.

Ambas naciones están unidos por las aguas del estrecho de La Florida, por lo que comparten un mar, “estamos cerca y tenemos responsabilidad en el tema, y con una cooperación seria y transparente podemos evitar la migración irregular y los delitos que suscita”, señaló.

Al referirse al documento firmado en la tarde de este jueves por autoridades de La Habana y Washington, apuntó que es importante resaltar la voluntad patentizada por las partes para trabajar de conjunto en el enfrentamiento a la migración ilegal y a los delitos relacionados con esta como el tráfico y la trata de personas y la falsificación de documentos.

Puntualizó que Cuba y Estados Unidos han conversado en los últimos dos años sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley, dirigido a evitar los efectos y consecuencias que la migración ilegal pueda ocasionar.

El subdirector general de EE.UU del Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó la ocasión para aclarar algunas dudas de la población, y dijo que de los dos mil 746 ciudadanos cubanos que la Isla aceptó fueran devueltos mediante los acuerdos de 1984, la mayoría ya han sido aceptados aquí y apenas quedan unos 700 sin ser retornados.

Aclaró que el acuerdo de ayer solo refiere que la Mayor de las Antillas aceptará sustituir los nombres de los “marielitos” declarados no elegibles para permanecer en EE.UU en la década del 80 y que hayan muerto, estén incapacitados o desaparecidos, por otros que ese país considere no califican para permanecer allí del propio grupo de los emigrados por el puerto de Mariel.

Vamos a aceptar el cambio de algunos nombres, pero la mayoría ya han sido devueltos a Cuba y reinsertados en nuestra sociedad, es un grupo pequeño el que resta, agregó Gustavo Machín.

Explicó como parte de los acuerdos, el gobierno cubano aceptó evaluar y decidirá, caso a caso, recibir a algunos ciudadanos que antes de la entrada en vigor de estas decisiones, hayan sido declarados como no elegibles para permanecer en Estados Unidos, y que no estén vinculados con casos de violencia en su intento de viajar a la nación norteña.

En 20 mil visas se mantuvo el compromiso norteamericano anual para que los cubanos migren a ese país de manera definitiva, sin contarse en esa cifra las autorizaciones para viajar a EE.UU. en calidad de turistas o para intercambios culturales, científicos, etc.

Otra de las dudas aclaradas por el funcionario de la Cancillería es que los ciudadanos cubanos que viajen legalmente a EE.UU. y al cumplir el término de su permiso permanezcan allí irregularmente, serán deportados a la Isla.

La eliminación de la política de pies secos-pies mojados, así como también la suspensión del programa de parole del Departamento de Estado para profesionales de la salud de la Isla constituyó un reclamo de Cuba durante años, respaldada por los países de la región que calificaron de incitación a la migración irregular la persistencia de estas medidas.

Cuba estrecha y fortalece sus lazos con su emigración

A cuatro años de cumplirse la puesta en vigor de la nueva política migratoria cubana que ha posibilitado un mayor flujo migratorio, Ernesto Soberón, Director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Minrex valoró su impacto, de acuerdo con el reporte de Cubadebate.

Según Soberón el objetivo de esta medida fue y sigue siendo estrechar los lazos de los cubanos residentes en el exterior y Cuba. Además recordó que el fortalecimiento de la mayor de las Antillas con su emigración no comenzó en ese año, sino que tiene mayor data y su principal promotor fue Fidel.

“Ejemplo de esto fue el diálogo de 78, las Conferencias de emigración del 94, 95 y 2004. Este proceso ha avanzado a lo largo de los años y hoy podemos asegurar que no existe contradicciones de fondo entre Cuba y su emigración”, recalcó.

El Director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior comentó que a partir de 2013 es normal que los cubanos viajen al exterior de manera temporal y regresen dentro de los 24 meses establecidos por la legislación nacional.

Se informó que entre enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 viajaron 671 mil ciudadanos cubanos al exterior por motivos personales y han realizado un millón 545 mil viajes.

“El 78 % de estas personas viajó por primera vez al exterior a partir de la aplicación de esta nueva política migratoria. Solo el 9.6 % de estos viajeros se declararon emigrantes y el resto regresó a Cuba dentro de los 24 meses o residen de manera temporal en el exterior”, detalló.

Al comentar sobre el comportamiento hacia Estados Unidos explicó que ha sido menor pues solo el 5.7 % de los que viajaron hacia ese país por motivos personales se declaró emigrado.

“Esta cifra no incluye a los 20 mil visados otorgados con normalidad para migrar. Se aprecia también desde 2013 de un incremento de los cubanos que viajan a nuestra nación para visitar a sus familiares”

Ernesto Soberón, Director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Minrex indicó que en el 2016 la cifra superó los 418 mil cubanos que viajaron desde el exterior, la mayoría de ellos desde Estados Unidos.

“Esto echa por tierra cualquier teoría de cualquier temor de los cubanos residentes en el exterior a viajar de regreso a su país. También se ha incrementado la cifra de cubanos emigrados que solicitan ser reasentados en el territorio nacional en estos últimos cuatro años.”

Manifestó además que existen 153 Asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior en 76 países que mantienen un vínculo fluido con las embajadas y los consulados y que apoyan a Cuba en sus principales reclamos en la arena internacional.

Con el objetivo de promover una migración ordenada, legal y segura Cuba ha formado un grupo de acuerdos con contrapartes internacionales incluidos los Estados Unidos que han permitido la forma de varios memorandos de entendimiento en materia migratoria y la firma este 12 de enero del acuerdo con los Estados Unidos, agregó Soberón.

“Existen acuerdos firmados con México, República Dominicana, Bahamas, Islas Caimán y se negocia con Panamá, Ecuador, entre otros países donde hay una incidencia del tránsito de migrantes irregulares cubanos”, pormenorizó.

“Ha permitido aumentar el número de devoluciones de migrantes irregulares cubanos en estas rutas. También esta cooperación asegura el derecho de los ciudadanos cubanos a la vida porque los peligros inherentes a este tipo de migración son muchos. Conocemos de miles de cubanos que han perdido la vida en estos trayectos, tanto en el mar como en la selva”.

El directivo agregó que hay un consenso a nivel regional de que el tema migratorio tiene que ser abordado desde una perspectiva amplia donde no se puede singularizar el caso de los migrantes cubanos que solo constituyen el 2% de los que usan el corredor centroamericanos para desplazarse.

“A pesar de estas cifras, en los cubanos es donde se concentra la atención de los medios de prensa pues se politiza”.