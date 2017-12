La Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus despidió el año 2017 con un concierto de David Blanco y su grupo que puso a bailar a todo el público asistente

Una noche de júbilo en que varias generaciones de yayaberos apostaron por el encuentro en vivo con uno de los exponentes más seguidos del popo rock cubano, quien fue ovacionado en la totalidad de las melodías interpretadas.

Títulos como Fiesta, La tierra prometida, El despechao y Mueve la pachanga fueron de las que merecieron los mayores aplausos, como ejemplo de que forman parte, indiscutiblemente, del gusto popular.

Igualmente, la noche de fiesta acogió la presentación de melodías clásicas del panorama internacional como We are the champions y She walks over me, las cuales demostraron la capacidad interpretativa del joven músico.

Uno de los momentos más aclamados resultó la presentación del arreglo de la legendaria canción Yo soy el punto cubano, una muestra de autenticidad y cubanía.

David Blanco no sólo se distingue por ser cantante, instrumentista y compositor, sino que el histrionismo en escena confirma que forma parte de una nueva generación de talentos que se impone por su profesionalismo.

Al concluir el concierto en la Casa de la Guayabera, una de las instituciones culturales espirituanas de más prestigio, el popular artista agradeció la invitación y compartió su deseo de un próximo regreso para regalar su música en un mayor escenario.