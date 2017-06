En conversatorio con medios de comunicación, a propósito de su participación en la reciente 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, estimó además que el ente debe pensar en la situación hemisférica actual y en sus prioridades.

Al respecto, precisó que Ecuador llevó a la cita una agenda de puntos relevantes para América como el combate a la pobreza y la desigualdad, el tema migratorio, sobre el cual el país tiene un modelo exitoso que puede compartir, el cambio climático y la agenda 2030, entre otros.

Sin embargo, lamentó que pese al esfuerzo de México, como anfitrión y organizador de los paneles, el encuentro fue monotemático, pues la situación de Venezuela invadió todo el programa.

Sobre ese particular, señaló además que no hubo consenso final pues existían dos posiciones: la de las naciones respetuosas de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de los estados y a favor de un diálogo horizontal, y aquellos gobiernos promotores de convertirlo en tópico unilateral, incluso con lecciones de democracia cuando tienen serios problemas internos.

Espinosa insistió en que la OEA debe responder a las prioridades y agendas hemisféricas, lo cual no se dio en Cancún.

‘Ningún trabajo diplomático tiene sentido si no es en armonía con las demandas de las sociedades a las que representamos’, recalcó.

Asimismo, hizo referencia a la integración regional, que a su juicio no es una opción, sino una necesidad de supervivencia.

‘Yo diría que uno de los temas que nos unen indefectiblemente es la necesidad de integración en materia de infraestructura, en materia energética, en materia, por ejemplo, de atención y preparación para desastres naturales’, sentenció.

Igualmente estimó como un reto el nombramiento, lo antes posible, de un secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que a su juicio, junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), son instancias más propicias para abordar asuntos los cuales no han podido resolverse en OEA.

En ese sentido, adelantó que sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Argentina, país con la presidencia pro-témpore de Unasur, para buscar un canal de salida hacia la elección del nuevo directivo del bloque multilateral.

‘Pese a la diversidad y diferencias de criterio, nos une un objetivo común, que es el bienestar de nuestros pueblos y la integración regional en función de grandes objetivos’, recalcó.