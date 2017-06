Desde este sábado 17 de junio, la realización de los contratos para nuevos servicios de gas licuado por venta liberada tiene lugar previa presentación de tickets que serán entregados en los respectivos Consejos Populares.

Lo anterior fue informado a Escambray por autoridades de Cuba Petróleo (Cupet) y del Gobierno en el municipio cabecera, quienes consignan en la nota los lugares específicos donde tendrá lugar la entrega de dichas papeletas, en las cuales se hace constar la fecha en que se materializará el contrato en la Casa Comercial y el número de orden para ese día.

Reza el documento que en cada jornada se harán efectivos 200 contratos, así como, adicionalmente, se atenderán veinte casos de personas con limitaciones físico motoras severas y embarazadas que no cuenten con otros integrantes en su núcleo familiar. Los locales funcionarán, según se informa, este sábado desde las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 m., en tanto a partir del lunes venidero abrirán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Solo se entregará un ticket por persona y todo aspirante al trámite deberá presentar el carné de identidad de quien legalizará el contrato.

De acuerdo con dichas autoridades, se espera que tal medida permita “un proceso más ágil y efectivo” y la misma tuvo como móvil las opiniones y solicitudes de la población. Desde la propia noticia del comienzo del nuevo servicio avalanchas de espirituanos de la cabecera provincial se concentraron en áreas aledañas al DiMar, donde se oficializaron largas colas, con rectificaciones diarias.

Se reitera, de igual forma, que este proceso llegó para quedarse y que no hay límite para la contratación ni para el tiempo en el cual realizarlo. “Las provincias que comenzaron el año pasado este experimento continúan el proceso de contratación actualmente, ya que el mismo tiene sus peculiaridades en cuanto a la documentación establecida y el control de la misma”, dice la nota.

También añade que Cupet continuará adquiriendo los recursos necesarios para realizar, paulatinamente, la contratación de todos los núcleos correspondientes a Consejos Populares urbanos de la cabecera provincial que deseen llevar a sus hogares esta opción adicional para la cocina.

Puntos para la entrega de los tickets