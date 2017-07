Al cierre del primer semestre del año, cuatro mil 271 unidades del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) son gestionadas por el sector no estatal, informó hoy en esta capital Mirurgia Ramírez Santana, directora general de Servicios del organismo



Esta cifra representa el 33 por ciento de la red total del MINCIN, y de ellas mil 835 se dedican a la gastronomía y dos mil 436 a los servicios personales y técnicos, precisó.

Ramírez Santana destacó que en la modalidad de arrendamiento a trabajadores por cuenta propia se encuentran cuatro mil 036 locales, mientras que las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) ya suman 174 representadas en todas las provincias a excepción de Mayabeque, y el 82 por ciento de ellas ejercen actividades gastronómicas.

Sobre las acciones ejecutadas por el ministerio en aras de controlar los precios, aclaró que existen valores máximos para la comercialización de productos nacionales como tabacos, cigarros, rones, refrescos, cervezas y pollo.

Subrayó que se mantienen los mismos costos que aplica el sistema estatal para las reparaciones de equipos del Programa de Ahorro Energético, el lavado en autoservicios y la reparación del calzado ortopédico.

La directiva recordó que los gobiernos provinciales tienen la facultad de fijar precios a productos y servicios que así lo requieran a nivel territorial, capacidad que no se ha explotado totalmente.

Entre los principales resultados del sector no estatal vinculado al MINCIN se encuentran el incremento de ofertas y de la calidad de las prestaciones, así como la mejora de la imagen de los establecimientos, dijo.

En cuanto a las deficiencias mencionó la falta de correspondencia entre calidad y precios en algunos negocios y que no todas las CNA tienen contratada asesoría jurídica.

La capacitación ha sido una prioridad en alianza con el Ministerio de Educación; sin embargo, aún es insuficiente su impacto y en este aspecto hay que seguir trabajando, expresó.

Los datos actualizados sobre el actuar del sector no estatal en el comercio interior los ofreció la funcionaria del MINCIN a los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios como parte del trabajo previo a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a efectuarse el 14 de julio.