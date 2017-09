En cada momento antes, durante y posterior a Irma, la juventud ha demostrado que continúa siendo el brazo derecho de la Revolución, afirmó Sucely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC



Durante una visita al municipio de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, señaló que desde la fase informativa los “pinos nuevos” han sido claves a la hora de cumplir con las labores de evacuación.

La juventud participó en cada circunstancia, y fueron muchos los que no durmieron en los Consejo de Defensa, desempeñando un rol estratégico en cada tarea, a disposición del Partido Comunista de Cuba, puntualizó la dirigente refiriéndose a las acciones desarrolladas en la Mayor de las Antillas ante el peligro del fenómeno meteorológico.

Morfa González comentó que los jóvenes han participando activamente en la recuperación de sus centros de trabajo, lo que evidencia el sentido de pertenencia y la responsabilidad con la Patria, en función de que el país regrese, lo antes posible, a su ritmo económico y social.

Se ha puesto de manifiesto, además, la estirpe, la incondicionalidad, el humanismo, la solidaridad, y sobre todo el compromiso de nuestros cuadros juveniles, agregó.

Expresó que NO han existido quejas ni lamentos en los lugares visitados, pues existe comprensión plena de hasta dónde llegaron los efectos devastadores del huracán en la nación cubana.

Es así que el mayor esfuerzo depende de lo que podamos hacer entre todos, y recuperar lo que se pueda, apuntó la primera secretaria de la UJC, quien añadió que el respaldo unánime de la Revolución al pueblo y los afectados, principalmente, ha sido ratificado por el Presidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, al afirmar que no se dejará a nadie desamparado.

Si algo positivo ha dejado Irma es la unidad, el patriotismo, las muchas ganas de trabajar, porque hay jóvenes que han perdido sus casas o sus familias han sido afectadas por el paso del evento hidrometeorológico, y aún así -afirmó- se les ha visto ayudando a otros, dando el paso al frente.

Ese es el valor altruista de los revolucionarios, de lo que nos enseñó Ernesto Che Guevara acerca de pensar en los demás, incluso, por encima de uno mismo, aseveró.

Existen jóvenes con situaciones precarias que no se les desdibuja la sonrisa, y se les ha visto en los centros de evacuación ayudando y prestando servicios donde haga falta, porque ellos son ejemplos de acción en estos momentos difíciles que vive la Isla, apuntó.

Dijo, además, que entre otras acciones efectuadas por la UJC han estado las donaciones de sangre; en tanto informó que en los municipios más afectados se distribuirá propaganda revolucionaria, como el concepto de Revolución emitido por el Comandante en Jefe Fidel Castro y la bandera cubana, en aras de seguir enalteciendo el patriotismo y el amor a los símbolos patrios.