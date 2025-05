Tumba el bloqueo: una expedición juvenil por Sancti Spíritus (+fotos)

Los jóvenes proceden del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. (Fotos: Facebook)

La delegación, compuesta por jóvenes procedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Raúl Roa García, llegó a Sancti Spíritus el pasado viernes como parte de la expedición juvenil Tumba el bloqueo, para acercarse a los barrios, comunidades y centros de alta concentración de jóvenes en la provincia con el objetivo de compartir ideas en torno a la política hostil de Estados Unidos contra Cuba.

Para Asdrúbal de la Vega, miembro de la comitiva y funcionario de la dirección general de Estados Unidos del Minrex, es importante que no se deje de hablar del bloqueo. “Por muy manido que sea el tema no podemos dejarlo a un lado. La gente tiene que saber cuáles son los efectos de la política imperialista contra Cuba. Esa política no es la responsable del 100 por ciento de nuestros problemas, pero si es el principal obstáculo”, concluye.

La comitiva visitó varios centros productivos y de servicios, la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, unidades del Minint y la Fiscalía Municipal.

Los jóvenes también llegaron hasta diferentes centros históricos como la Casa Natal del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, el Museo Nacional Camilo Cienfuegos de Yaguajay y la Casa-Museo de la Guayabera, en pleno centro histórico espirituano.





La expedición juvenil ha intercambiado con los espirituanos en diversos escenarios.

Asimismo, la delegación participó de una jornada de trabajo voluntario en Yaguajay y realizó debates en diferentes comunidades del municipio cabecera.

«La expedición es un evento muy importante para nuestra provincia, pues su objetivo es propiciar el diálogo abierto con las personas sobre un tema tan repetido pero necesario», precisó Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus.

Este lunes realizarán un recorrido por la Universidad de Sancti Spíritus José Martí y la Universidad de Ciencias Médicas, para un encuentro con la comunidad universitaria.

También, intercambiarán con los trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Centro de Experiencias de la División Territorial de Etecsa. De igual forma, tendrán un encuentro con estudiantes de la FEEM y jóvenes trabajadores para cerrar la jornada.