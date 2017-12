La creación de líneas bases y la conformación de un programa de trabajo para cada organismo de la provincia en función de la Tarea Vida para el 2018, fueron temas discutidos en Sancti Spíritus



Néstor Álvarez, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del territorio, señaló a la prensa que es imprescindible la labor mancomunada de todos los sectores en este sentido; y para ello resulta necesario conocer y poner en práctica este Plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático.

La Tarea Vida, de gran prioridad en el país, conlleva además un trabajo con la población para elevar la percepción de riesgo, pues Sancti Spíritus, en este caso, se verá afectada principalmente por la intrusión salina y la elevación del nivel del mar, apuntó.

El experto señaló que de acuerdo con las investigaciones realizadas, Tunas de Zaza es el asentamiento poblacional de la provincia de mayor vulnerabilidad a causa de la elevación del nivel del mar.

En tanto, en Casilda, ubicada en el municipio sureño de Trinidad, aún no se aprecian estos efectos, pero en la costa norte ya se observan algunos daños, a pesar de que Sancti Spíritus no se encuentra entre las provincias más perjudicadas por este fenómeno, comentó.

Álvarez dijo también que a partir de los estudios efectuados, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el territorio ha puesto en práctica durante años diversas acciones para mitigar las afectaciones medioambientales.

Mencionó los resultados de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur de El Jíbaro y la Estación de Investigaciones del Arroz en la obtención de variedades más resistentes a la salinidad y al estrés hídrico, a la recuperación y limpieza de canales para que el agua dulce no se infiltre, llegue a la costa y contribuya a disminuir la cuña salina.

Leonel Díaz, delegado del CITMA en Sancti Spíritus, reiteró durante el encuentro que el cambio climático impacta en la provincia sobre todo por la elevación del mar, afectando las playas, el desarrollo turístico y la producción agrícola en el territorio.

Como consecuencia, la intrusión salina, la erosión de los suelos y la desaparición de manglares se hacen sentir cada vez más en los municipios de la Sierpe y Sancti Spíritus, apuntó.

La estrategia, aprobada el 25 de abril de este año por el Consejo de Ministros, requerirá para su implementación de inversiones progresivas con ejecución a corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazos.