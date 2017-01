Ubicada en Québec, la mezquita ya había sido blanco de un ataque de odio durante la celebración del ramadán

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registrado a última hora de este domingo en una mezquita de la localidad canadiense de Quebec, según ha informado la prensa local.

Testigos citados por el diario ‘Montreal Gazette’ han indicado que varias personas han resultado heridas y que al menos dos han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad.

La Policía ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la mezquita y centro cultural islámico, ubicada en el barrio de Sainte-Foy.

El periódico ‘La Presse’ señaló en su edición digital que alrededor de las 21.15 del domingo hora local (02.15 GMT del lunes) un sospechoso del ataque fue localizado por la Policía en uno de los puentes de la ciudad.

La Policía de Quebec confirmó a los medios de comunicación que varias personas han muerto en el ataque pero no especificó el número de fallecidos.

Por su parte, la radiotelevisión canadiense CBC señaló que tres sospechosos habrían participado en el ataque y que dos han sido detenidos por la Policía. ‘La Presse’ señaló que uno de los sospechosos estaba armado con un fusil de asalto AK-47.

El primer ministro, Justin Truedeau, calificó de cobarde el atentado en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017