Al pan, pan

Si en un rapto de locura o de abstinencia extrema la familia cubana tuviera que prescindir del pan, pudiera desfallecer de estragamiento. Sería algo así como pretender suprimirles la lasaña a los italianos. Porque, más por costumbre que por lo módico de su precio —si comparamos los 5 pesos que hay que desembolsar por uno de corteza dura en relación con otros alimentos— esa masa, casi siempre tan amorfa, resulta imprescindible desde el desayuno hasta la merienda.

Quizás ningún producto de la mesa cubana lleve tanto gramaje de críticas —para compensar, acaso, los gramos de menos que suele llevar— como el pan: que si está ácido, que si la harina es vieja, que si sabe a cucaracha, que si el duro se pone suave en menos de una hora, que si de un día para otro no hay quien se lo coma…; pero se extraña.

Desde que la gente empezara a correr el “chuchuchú” de que se había agotado la harina, primero; y desde que la Empresa Alimentaria Provincial admitiera públicamente en estas páginas, luego, que se habían recortado las producciones debido a inestabilidades en las industrias molineras, el pan ha sido más perseguido que un fugitivo.

Tanto que, sobre todo en las panaderías especializadas de los municipios, aquellas filas alargadas semejan más una concentración que una rutinaria cola; tanto que los panaderos ambulantes tienen que pernoctar desde la tarde anterior hasta el día posterior; tanto que en lugares como en Cabaiguán hasta se ha exportado el pan desde Placetas.

Si desde septiembre —según aclaraban las autoridades en Escambray— había llegado una carta de la Ministra de la Industria Alimentaria alertando acerca de las regulaciones de los niveles de harina en todo el país; si desde entonces se suponía que las afectaciones serían inminentes; si se sabe que el pan es un alimento casi de primera necesidad y que el de la canasta básica se garantiza y no alcanza… ¿por qué desaparecerlo de un tajo y no escalonadamente? ¿Por qué multiplicar la crisis? ¿Por qué engordar el acaparamiento?

Se han tomado medidas, de seguro; ojalá la mayoría sean más sensatas que la de parar la producción en las panaderías en los horarios pico —puede ser desde las cinco hasta las diez de la noche—, pues nadie objeta que se cuide el consumo energético, pero no a expensas de sobregirar las angustias de los consumidores.

Así, elaborando panes a cuentagotas, ya en las cabeceras municipales comprar una bolita a cualquier hora, como era posible meses atrás, se torna un caos; en las zonas rurales casi que resulta imposible.

Mas, lo cuestionable también está en que ninguna de las fábricas particulares de pan ha quebrado ni se han dejado de expender paquetes de galletas por cuenta propia ni se han perdido las pizzas. O el sector no estatal tiene convenios con un proveedor especial o está importando la harina o sí se planificó a tiempo.

Como casi siempre sucede, las escaseces resienten el lado más débil de la soga: los clientes. Y las secuelas se palpan no solo en las colas de más o en la racionalidad establecida que te obliga a comprar tantos y no otros para que alcance para todos; sino también en los precios. Sí, porque antes un pan suave —de los que se venden a 3 pesos— costaba, en muchos lugares, 4 pesos y ya se cotiza a 5 pesos. Subió para quedarse. Lo aseguro no porque le esté haciendo marketing a los panaderos ambulantes; lo afirmo porque la experiencia cotidiana ha demostrado que los costos cuando ascienden jamás bajan.

Comer pan no es un lujo. Se precisa lo mismo para llevar en la merienda escolar que para aliviar la mesa. Aunque desde hace unos días los pitos de los panaderos han recomenzado a despabilar de a poco a los vecindarios, nada hay de grato en el sobreprecio, en la incertidumbre, en la penuria. Poco menos reconfortante resulta tener que saciarse así —sin saber hasta cuándo— de migaja en migaja.