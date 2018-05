Aplican estrategia de transportación para Zaza del Medio

Desde el pasado martes las rutas de ómnibus que enlazan a Zaza del Medio con la cabecera provincial realizan un nuevo recorrido. La caída del puente sobre el río que da nombre al poblado impide el traslado de quienes residen en el asentamiento Dos Victoria, ubicado cerca de la entrada del viaducto, por lo que la Dirección de Transporte, de conjunto con autoridades gubernamentales del territorio, reordenó el servicio para garantizar el acceso en viajes de ida y regreso, con varias frecuencias al día.

La solución más factible para no dejar aislados a los zaceños implica un sustancial incremento en distancia, tiempo y combustible, que no estaba planificado en las cifras de este año. Por ejemplo, antes del incidente el viaje de ida y regreso desde la Terminal de Ómnibus espirituana hasta el poblado era de unos 40 kilómetros, pero ahora, con estas variantes que obligan entradas y salidas a distintas partes, el recorrido contempla unos 168 kilómetros sumando las dos vueltas.

En declaraciones a Escambray Yunelvis Solenzal Hernández, jefe de Operaciones en la Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, dijo que con salida desde Taguasco y dos frecuencias al día (6:30 a.m., 3:30 p.m.), de lunes a viernes, comenzó a funcionar un ómnibus que entra a Zaza del Medio a través de la Autopista Nacional y regresa por la misma para acceder a Tuinucú, y luego llega a Dos Victoria. Desde este asentamiento continúa viaje hasta Sancti Spíritus. Igual trayecto realiza a su regreso hasta la Terminal Municipal de Taguasco.

Esta misma ruta funcionará sábados y domingos pero a las 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

Solenzal apuntó que se activó otro carro para que los estudiantes residentes del lado de acá del poblado puedan asistir a las escuelas de Zaza y los habitantes accedan a otros servicios. El mismo inicia su viaje en Zaza del Medio a las 6:40 a.m. y 4:30 p.m. y completa la marcha hasta Dos Victoria, utilizando la vía de la Autopista Nacional-Tuinucú y viceversa. Los sábados y domingos lo hará a las 7:00 a.m. y 4:00 p.m.

De lunes a viernes el ómnibus Sancti Spíritus-Zaza del Medio saldrá de la ciudad cabecera hasta Dos Victorias a las 6:00 a.m. y 11:00 a.m., 4:00 p.m. y 11:00 p.m., luego Tuinucú-Autopista Nacional-Zaza del Medio, para regresar por el mismo itinerario. Los sábados y domingos la ruta funcionará en los horarios de 6:30 de la mañana, 6:00 a.m. y 11:00 p.m.