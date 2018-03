Espirituana Lorena González, recordista en la natación cubana

En los 8 carriles están las nadadoras que intervienen en la XXXI Copa de Natación Marcelo Salado. Por el 4, la espirituana Lorena González, miembro de la Escuela Nacional, sabe que la lucha por las medallas en los 100 metros mariposa será dura.

Suena el disparo, y Lorena, va dejando atrás a todas sus rivales, la meta está bien cerca, y acelera su ritmo en el agua.

Toca la raya de sentencia, y en la pizarra del Complejo de Piscinas Baraguá, en La Habana, se marca un crono de 1:02:67 minutos, registro que pulveriza la cota nacional de Niuvis Rosales, el cual databa de un cuarto de siglo, implantado en la Universiada de Búfalo, Estados Unidos, en 1993, y que era de 1:02:80.

Con una sonrisa, ligada al placer y al nerviosismo, la espirituana Lorena González, de sólo 17 años, y miembro de la preselección nacional expresó: “No me lo esperaba, nadé sin presión, y aunque me sentía bien fue una gran sorpresa. El estilo mariposa y la distancia de 100 metros es donde mejor me siento. Sabía que conseguiría un buen tiempo, pero nunca pensé en romper un récord, al menos en esta Copa”.

En el 2017, Lorena González, fue la nadadora más destacada y la principal medallista de Sancti Spíritus en los 53 Juegos Nacionales Escolares del Alto Rendimiento, al implantar tres récordsnacionales y ganar 4 preseas doradas tras dominar los 100 metros libres, categoría 15-17 años, así como los 50 y 100 estilo mariposa y el relevo libre, a la distancia de 200 metros.

Las horas de entrenamiento y el sacrificio dentro de las piletas y la lejanía de su terruño no han sido en vano. Sus padres, en las gradas del complejo Baraguá nadaron junto a su “niña” Lorena.

“Estaban tan o más contentos que yo. No sabían qué hacer. Ellos siempre me acompañan cuando hay un torneo grande.Estoy buscando un puesto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, y esto quizás me ayude”, agregó entre sonrisas la yayabera que cursa los estudios preuniversitarios.

Para sus compañeros de piscinas, ya no es sólo Lorena, ahora la llaman la recordista. Esta marca nacional será un nuevo punto de partida para ella, y un reto en cada nueva brazada en el Complejo de Piscinas Baraguá.

“Vamos a tener un control interno en abril y ahí debo nadar igual o mejor, porque ahora que soy recordista no puedo quedarme atrás.

El récord sale, pero después que lo implantas tienes que buscar estar siempre cerca, igualarlo o mejorarlo. Eso me dicen los “profes” y tienen razón”, manifestó la joven ondina espirituana en medio de una lid donde concursan alrededor de 200 nadadores, incluidos atletas con discapacidad y del equipo nacional de triatlón.

“Desde mis inicios en la EIDE Lino Salabarría junto a mis entrenadores Gerson Escobar e Iván Reyes siempre quise ser de las mejores, ellos me apoyaron con la entrega de sus conocimientos, y aunque soy muy joven, estos son parte de sus frutos. Nadaré cada día más fuerte, y espero integrar el equipo Cuba a Colombia; ese es mi mayor anhelo”, expresó finalmente la recordista nacional de los 100 metros mariposa.