¿Ilegalidades por cuenta propia?

El trabajo por cuenta propia ha crecido sustancialmente en Sancti Spíritus; pero además se han multiplicado, en algunos casos, las transgresiones de la ley

Si los peluches cuelgan ufanos hasta en las sombrillas que cubren los canapés; si los mismos estropajos que se venden en las shoppings usted los halla, sin pudor, en las mesas de cualquier bulevar; si hay especies de tiendas enteras —y no ya simples puntos— para comercializar desde un tubo de pasta Colgate hasta un desodorante Dove… no es porque la supuesta manufactura por cuenta propia haya alcanzado la perfección industrial ni porque haya firmado contrato permanente con las importaciones; sucede porque, al parecer, la impunidad también se comercializa como si nada.

No lo digo yo que estupefacta me quedo ante tanta baratija encarecida y en venta —y que más de una vez, admito, hasta he comprado un tubo de cola loca—; lo reconocen asimismo las autoridades: la indisciplina anda con patente en el sector no estatal.

Tanto que según recientes reportes del Grupo Provincial de Atención al Trabajo por Cuenta Propia las violaciones se dan gratis en varias de las actividades autorizadas y van más allá del expendio de covers para celulares. De acuerdo con las inspecciones de los organismos competentes, entre las indisciplinas detectadas se hallan: ejecución del ejercicio sin autorización; utilización de medios, equipos y materias primas de procedencia ilícita; empleo de trabajadores sin licencias ni contratos; importación de mercancías para uso comercial; evasión fiscal…

Se sabe y se sigue infringiendo, pese a que los chequeos periódicos no se realizan solo en papeles, a que se ha pasado del llamado de atención al retiro de la licencia, a que las multas han pesado en los bolsillos.

Solo el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología había impuesto más de un centenar de multas en los primeros meses del año y había paralizado 11 licencias por incumplimientos de las normas sanitarias y la Dirección Integral de Supervisión había detectado más de 500 infracciones. Son apenas unos ejemplos, por no mencionar igualmente las fiscalizaciones del Ministerio del Transporte o de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria a sus contribuyentes.

Cuando el Consejo de la Administración Provincial (CAP) ponía sobre la mesa tantas inquietudes, un asunto también trascendía: el trabajo por cuenta propia ha crecido sustancialmente en el territorio; pero además se han multiplicado, en algunos casos, las transgresiones de la ley.

Al respecto Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, alertaba: “Hay que revisar también el ciento por ciento de las personas que se dan baja del trabajo por cuenta propia y hay que ver lo que están haciendo porque existe un número que lo sigue ejerciendo de forma ilegal. Hay que ser más ágil en el enfrentamiento y la gente tiene que verlo. El año pasado se dio una preparación a los trabajadores por cuenta propia y se les informó lo que no se podía permitir; la gente está advertida lo que tenemos es que enfrentarlo más.

“Aquí todo el mundo inventa; nosotros tenemos que ser también inventores, pero del cumplimiento de la legalidad —apuntó Romero Rodríguez—. Hay que ir buscando de qué forma disciplinamos a la gente con medidas enérgicas. Tiene que haber más disciplina”.

No es un fenómeno espirituano. Los descarríos del sector no estatal los ha venido advirtiendo hasta el propio Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la Asamblea Nacional: “No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal —aclaraba el mandatario en julio del pasado año ante el Parlamento—, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos, que no son pocos, y enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones que se apartan de la política establecida”.

Para ir frenando indisciplinas se han probado no pocos resortes como la justificación del 50 por ciento de la materia prima ante la Declaración Jurada o las periódicas fiscalizaciones a no pocos oficios. Y hasta este minuto, me atrevo a decir, han sido insuficientes.

Lo sostengo, porque ninguno de los almendrones circula con diésel de los Servi-Cupet —y no es secreto—, porque los caballos pastan libremente entre los edificios multifamiliares, porque ningún mercado al por mayor existe para vender materia prima a los cuentapropistas; porque comercializar brillos labiales es tan natural como vender jarros de aluminio.

Será que las patentes ya nacen torcidas; de lo contrario, ¿cómo explicar que los vendedores ambulantes se estacionen en puntos fijos o que las modistas o sastres vendan zapatillas Adidas? O la legislación vigente ha sido cambiada, y solo los cuentapropistas se han enterado, o lo artesanal en estas tierras pudiera ganar cualquier premio de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Ya una vez las casas-shopping tuvieron su ultimátum y en esa ocasión, hace años, Escambray hiló puntadas al respecto. Pero aguas pasadas no mueven molinos, a juzgar por el statu quo imperante.

Mientras en oficinas se perfecciona el trabajo por cuenta propia y se delinea punto a punto hasta el alcance de cada actividad, en la calle sigue desandando la misma impunidad de siempre. Porque nadie vende a puertas cerradas y, que yo sepa, a punta de agujeta no se tejen las blusas con etiquetas que se exhiben en los percheros.