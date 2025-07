De vuelta consultorios médicos de la familia en barriada próxima al Tenis (+fotos)

Tras 111 días de ocupación ilegal, los consultorios médicos de la familia No. 31 y 32 del municipio cabecera retomaron sus servicios en el local habitual

Los pacientes de los consultorios No. 31 y 32, parte de una población mayormente envejecida, vuelven a recibir las atenciones en el local habitual luego de más de tres meses. (Fotos: Delia Proenza/Escambray)

La noticia volvió a correrse de boca en boca, pero esta vez, afortunadamente, a la inversa: el local de la casona en la calle Cadena (Manolo Solano), que meses atrás ocupó la madre de varios niños en un acto ilícito, volverá a sus funciones de consultorio médico; la protagonista de la usurpación fue extraída por fuerzas del orden.

El operativo policial se efectuó de la forma más tranquila que cabría esperar y lejos de las cámaras e intenciones que a veces buscan, en casos como este, distorsionar verdades, manipular procedimientos, suplantar esencias.

Los niños, que constituían preocupación para la vecindad, estuvieron bajo especial resguardo, totalmente seguros, y el lugar de retorno existía, pues su madre había sido beneficiada años atrás con un domicilio confortable que negoció luego, hasta llegar a otra vivienda menos sólida, pero habitable, en Las Yayas.

El pequeño Luis Gael y su mamá, ya en el entorno donde usualmente lo atienden la doctora Zoraida y la seño Marvila.

Fue preciso desplegar, durante varios días, acciones de acondicionamiento en un local que sufrió daños y quedó en medio de un total desorden, como consecuencia del cual desaparecieron algunas historias clínicas.

Los mismos vecinos que se movilizaron para el reclamo del inmueble y presentaron su demanda ante las estructuras del Gobierno y el Partido —acto que resultó factor fundamental para proyectar la acción de extracción, según Jaile Rabelo Orellana, intendente municipal—, se encargaron de dar la bienvenida a las trabajadoras de Salud. En un sencillo agasajo que reconoció sus esfuerzos y habitual quehacer para beneficio de adultos, niños y ancianos de una barriada con alto envejecimiento poblacional, afloró la alegría.

Numerosos compañeros, mayormente mujeres, expusieron en el encuentro la gratitud a las autoridades que contribuyeron al restablecimiento del orden, reconocieron el valor de la unidad en situaciones como esta y colaboraron con la limpieza del local, que no concluyó en un día.

Alguien aludió, también, al aporte del reportaje publicado por Escambray en el que se detallaron los perjuicios ocasionados por el acto ilegal y se expusieron argumentos acerca de este tipo de situaciones.

El aporte de un grupo de vecinos resultó determinante en la recuperación y posterior reacondicionamiento del local de ambos consultorios.

No faltó el aporte de algunos hombres, que en cuestión de horas acondicionaron las áreas verdes de la entrada y el patio, brindaron herramientas y compusieron el llavín de la puerta principal, esto último con el protagonismo del personal de mantenimiento del Policlínico Sur.

Luis Gael, el bebé menor de un año que el día nefasto debió recibir en la acera las atenciones de su pediatra, animó con su presencia la celebración, a la que su madre no quiso ir sin llevar un café, como muestra de regocijo. La seño Arianna, a cargo de los servicios de Enfermería en el CMF No. 31 no pudo asistir por razones de salud, pero envió constancia de su agradecimiento; razón tuvo cuando presumió, llorosa, una calma que podría ser antesala de la acción.

No todo está en orden aún y hasta el cartel identificativo de la entrada aguarda por su reposición, pero la alegría reina en el barrio: al menos una buena noticia en medio de días de muchas dificultades.