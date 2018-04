Liga Nacional de Fútbol: Sancti Spíritus anotó el gol que hacía falta

Sobre el marchito césped del terreno de la pista de atletismo, se podía advertir el peso de la presión. Tres días antes se había escapado una posible opción clasificatoria con un empate a cero ante Las Tunas.

Entonces la tabla se mantenía muy cerrada con 13 puntos para los locales y 12 para los del oriente. Hasta el jueves fue el compás de espera y el rejuego de las probabilidades.

Fuera de cancha, Yunielis Castillo, director técnico del equipo espirituano, saca cuentas y controla su propia presión, hasta donde puede. Un autogol de La Habana, justo en el minuto 90, da la victoria a Las Tunas que suma 15 puntos y obliga a ganar a los nuestros frente al mismísimo campeón y ya clasificado Santiago de Cuba, que venía de perder ante los de la capital el único partido en casi año y medio.

“Vimos el partido, La Habana lo dominó completo, pero Las Tunas es un equipo aguerrido, que no se da por vencido; dicen que la mejor pelea es la que no se echa y podíamos haber clasificado; no obstante, no nos amilanamos y salimos a ganar”, comenta Yunielis después que ya los nervios vuelven a su lugar.

Antes, sus ojos no tuvieron otro blanco que sus hombres. “Si no tiras no anotas”, le diría a Eduard Puga, un muchacho que según el director técnico lo tiene todo, solo falta que se lo crea más y adquirir confianza en su tiro”. Mas, para el joven el minuto 59 del último partido clasificatorio de la 103 Liga Nacional de Fútbol fue uno de los más importantes de su corta carrera. “Jugamos con mucha presión porque había que ganar para clasificar. Lo anoté, pero eso se lo agradezco a todo el equipo”.

Hasta el momento en que el árbitro sonó el pitazo final, incluido el minuto de descuento, el tiempo parecía no correr bajo las piernas de cada jugador, mientras el balón se dormía en el medio del campo y desde las gradas la ansiedad subía de tono bajo sombrillas cada vez que Santiago lograba controlar la esférica

“Con el gol sentí tranquilidad y un poco de preocupación, estábamos insistiendo y no caía hasta que cayó, sabía que era muy difícil no ganar porque en casa solo habíamos permitido un gol. La estrategia no era buscar tres o cuatro, sino uno y ese defenderlo a capa y espada, sin apuros y trabajar en tres cuartos de cancha”, añadió Yunielis Castillo.

Con esa victoria, Sancti Spiritus logró el último boleto en disputa como segundo lugar del grupo 1. Se concretaba un sueño que parecía irrealizable cuando al comienzo de la segunda vuelta los espirituanos apenas tenían cuatro puntos y dos goles anotados.

El equipo selló un saldo que se ganó desde antes, en el juego a juego que fue sumando los puntos necesarios cuando se remontó a sí mismo para no perder más y obtener 12 unidades en casa y una suma total de 16 con cuatro triunfos, igual cantidad de empates y cuatro derrotas, con ocho goles a favor y nueve en contra.

“Conseguimos lo que muchos no esperaban. Al principio estábamos dudosos porque no es fácil de un año a otro perder 11 jugadores, pero fuimos conformando un equipo, trabajando mañana y tarde”, apunta Yunielis.

Ganada esta batalla contra viento y marea, que les garantiza desde ahora su presencia en la Liga del próximo año, al once espirituano le espera una más difícil junto a Santiago de Cuba, Granma, Pinar del Río, Camagüey y Ciego de Ávila.

“Tenemos posibilidades de pedir más refuerzos, pues hemos sufrido bajas en el torneo; por tanto, buscaremos un delantero por la necesidad de goles y reforzar la defensa en la línea central. Todos los equipos son fuertes, trataremos de igualar o superar el quinto lugar que es nuestro mejor resultado, pero vamos a ir de nuevo a luchar cada partido”, asegura Castillo.