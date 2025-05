Torneo Apertura: futbolistas espirituanos en la zaga

En lo que parece un remake de las últimas campañas, el once espirituano no ha logrado cumplir sus aspiraciones, pero sigue en la pelea

Los espirituanos tienen aún dos encuentros pendientes. (Foto: Elsa Ramos/Escambray)

Anclado en el sótano del grupo C con solo dos puntos cuando está por rodarse la novena jornada, a los yayaberos les queda muy poco tiempo para que expiren sus remotas aspiraciones precompetencia de alcanzar un cupo que los lleve de nuevo a la siguiente fase.

Apenas dos empates ha podido concretar la tropa de Carlos Cabrera Ramírez en un grupo en el que se encuentra muy alejada de sus rivales: Las Tunas (16), Camagüey (11) y Ciego de Ávila (10). Solo un repunte victorioso y una debacle de los rivales les daría la opción de avanzar al menos hasta un segundo lugar para evaluar variantes.

Mas lo que le sucede a Sancti Spíritus no le coge mucho de sorpresa al director técnico, quien antes del pitazo inicial hablaba de la poca experiencia competitiva.

“Eso nos ha pasado factura —comenta a Escambray—, es un equipo muy joven donde, por ejemplo, el más experimentado de los de la delantera apenas jugó tres o cuatro partidos el año anterior. La falta de goles sigue siendo la asignatura pendiente, se ha visto que hemos creado muchas ocasiones como en el primer encuentro de anfitriones que dimos como 17 tiros a puerta en el primer partido, siete u ocho efectivos dentro de los tres palos, y no anotamos. Algo similar se ha visto en otros partidos”.

Apunta que han enfrentado claras posibilidades de ganar partidos, de remontar, pero la inexperiencia de los muchachos no ha permitido que esto ocurra.

El director técnico reconoce que, excepto esa falta de goles —un mal de fondo del fútbol espirituano en los últimos años—, el equipo ha jugado de manera aceptable

“Excepto la goleada ante Camagüey de 0-4, el desempeño ha sido bastante parejo en los otros partidos y puede decirse que hemos estado de tú a tú con el resto de los rivales, pero hemos carecido de decisiones delante de la portería, desespero con acciones que parecen fáciles y nos llevan a errar la efectividad en el tiro a puerta. Incluso, el único gol que hemos logrado fue más difícil que otras tantas ocasiones que hemos desaprovechado”.

Pese a la posición incómoda que hoy enfrenta, el once espirituano no parece rendirse a falta de cuatro fechas oficiales en el calendario clasificatorio y otros dos encuentros pendientes sobre los cuales no se ha definido aún si se efectúan o no, en dependencia de su repercusión en la repartición de boletos.

“Matemáticamente, tenemos opciones para lograr el segundo lugar, esa es la actitud que les trasmitimos a los muchachos porque tampoco podemos rendirnos”.

En el Torneo Apertura los líderes de los restantes tres grupos parecen bien afianzados, sobre todo el A, comandado por La Habana, y el D, por Guantánamo. Un poco más reñido se encuentra el C con Cienfuegos como líder (15), seguido de cerca por Villa Clara (13).

En su próxima presentación los espirituanos, que no pudieron jugar el pasado fin de semana ante Camagüey y esperan por la reprogramación de este partido, se medirán con Las Tunas en calidad de anfitriones en su terreno aledaño a Centrovisión.