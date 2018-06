Proceso asambleario XXI Congreso de la CTC en marcha en Sancti Spíritus

Por la Universidad de Ciencias Médicas, se inició en Sancti Spíritus el proceso asambleario XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

Al discutirse el documento que contiene las bases para el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano, afloraron criterios relacionados con la afiliación al gremio obrero, la defensa de la Patria, la movilización hacia distintas tareas como la guardia obrera y con insatisfacciones del actual sistema salarial.

Varios trabajadores reclamaron más protagonismo del sindicato, para lo cual se insistió en la importancia de las asambleas de afiliados y de representantes, dado su espacio participativo y democrático de debate de las principales decisiones de los colectivos laborales.

La afiliación, se dijo, debe ser voluntaria, pero se requiere estimularla para que los obreros, técnicos y profesionales, entre otras categorías ocupacionales, vean la necesidad de integrarse al sindicato en sus respectivas instituciones y centros.

Al abordarse el tema de la defensa de la nación se hizo énfasis en la necesidad de que cada quien interiorice la utilidad del movimiento Mi aporte a la Patria, y en ese sentido se propuso que el aporte monetario esté en un rango que se corresponda con el nivel de ingreso de cada trabajador.

Al calor de los debates emergió la necesidad de cumplir con la guardia obrera para contribuir al cuidado y la protección de los bienes estatales en cada lugar.

Pedro Hernández, profesor, se refirió al éxodo de docentes que existe en el sistema educacional cubano, lo cual obedece, aseguró, a la desmotivación que provoca el salario, al no responder al principio socialista de distribución, que expone: De cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo.

Nuestro salario tiene poca capacidad de compra para dar respuesta a las necesidades personales y familiares, porque los precios son excesivamente altos y en muchas ocasiones los productos carecen de buena calidad, acotó Hernández.

El también profesor Onel Gómez es del criterio que a muchos dirigentes sindicales les falta liderazgo y ello lo justificó al decir que a veces se plantean problemas en la base y luego cuando se va a un Congreso o a una gran asamblea, los dirigentes no plantean esas dificultades, por lo tanto los trabajadores no se sienten representados.

Mercy Rodríguez, secretaria general de la CTC en la provincia, al intervenir en el encuentro dijo que resulta imprescindible la participación consciente y el cumplimiento de todas las actividades sindicales, sobre la base de la unidad y disciplina, elementos que garantizan el buen funcionamiento de las estructuras del movimiento obrero.