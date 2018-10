Debate Constitucional: Este proyecto ha sido socializado como nunca antes (+fotos)

Desde la Redacción de Escambray un panel de expertos responde las inquietudes de nuestros usuarios

¿Cómo marcha en la provincia el proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución, muy en boga por estos días en todo el país? ¿Cuán diferente será la Carta Magna del futuro? ¿Cómo recogerá el texto definitivo los criterios que viene emitiendo la población sobre el documento desde el pasado 13 de agosto?

Para responder estas preguntas y otras que nuestros usuarios han formulado al respecto, desde las 2:00 p. m. se encuentran en nuestra Redacción el doctor Alexis Lorente Jiménez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus e integrante de la Comisión de diputados a la Asamblea Nacional que elaboró el Proyecto; Diana Companioni Blanco, subdirectora de la Dirección Provincial de Justicia y miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).

1.- Alcibiades Urquijo: Oigo muy poco hablar sobre la desaparición de la Asamblea Provincial del Poder Popular, decisión que no comparto. ¿En qué se sustenta esa determinación?

Alexis: Esta propuesta está sustentada en la necesidad de potenciar la labor del delegado de base. Dicha definición se viene trabajando desde hace varios años como parte de la implementación de los siete objetivos del perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular. Es, precisamente, el delegado elegido por el voto directo, que está en cada circunscripción, la persona más importante que realiza el vínculo con la comunidad y son ellos los que integran las Asambleas Municipales del Poder Popular. En esta estructura estará depositada toda la labor de gobierno con la posibilidad de interactuar directamente con la población que lo eligió.

2.- Adolfo Extremera: Gracias a Escambray por darnos esta oportunidad. Mi pregunta es: Se habla de que el derecho al debido proceso aparece más ampliado en el Proyecto. Jamás leí la Constitución vigente aún. ¿Qué elementos nuevos están incluidos en la futura Carta Magna en lo referido a este derecho individual?

Diana: Lo primero es que en el Artículo 48 se reconoce expresamente la garantía del ciudadano de su seguridad jurídica y del derecho al debido proceso. Se reconoce además, de manera expresa, el principio de presunción de inocencia y otros derechos que están recogidos en las leyes penales, pero no se recogían en la Constitución vigente, como es el caso del procedimiento de hábeas corpus, previsto en el Artículo 50 del proyecto de Constitución. En la Constitución vigente, en los artículos 58, 59 y 61 se reconocen derechos relativos a la justicia penal y en el Proyecto actual, del Artículo 47 al 51 se reconocen derechos y garantías relativos al debido proceso de una manera más amplia. Solo el Artículo 48 hace referencia en 10 incisos a cómo se materializa el debido proceso.

3.-Dr. Lázaro Yero López: En la CONSTITUCION DE UN PAIS., se debe ver en ella, todo aquello que sea en beneficio del pueblo, aquellos que vivimos en países extranjeros hace muchos años, vemos y analizamos que las constituciones se regulan una y otra vez a beneficio de los gobernantes de turno. en la Constitución debe tratarse en primer lugar sobre la La Educación a nuestro pueblo. UN PUEBLO CULTO ES UN PUEBLO LIBRE expresaba nuestro Apostol José Martí. Se debe velar por la continuidad de los PLANES DE SALUD y con ello en el avance Científico de nuestros médicos. Debe abrirse paso a la cultura en materia de Salud de los países mas desarrollados. En mantener expectativas de los adelantos en materia de Salud. Darle al médico los incentivos que debe tener de acuerdo a sus capacidades demostradas, basandonos en un principio de Lenín CADA CUAL SEGÚN SU CAPACIDAD. Abrir la verdadera UNION de cubanos que se encuentran en el exterior, pudiendo obtener DOS CIUDADANIAS, pues en definitiva nuestros padres se encuentran reposando en esa tierra. Incentivar al Empresario a ídeas nuevas y revolucionarias, lo cuál le permita vivir mas holgadamente, no permitiendo el abuso al trabajador, que de acuerdo a lo que perciban economicamente, ellos deben aportar a la sociedad. Mantener una Sociedad con AMOR AL TRABAJO., AMOR AL ESTUDIO., Y AMOR A LA PATRIA. Aplicar los metodos de MORAL Y CIVICA que nos enseñaron y seguir llevando en nuestro Corazón a nuestro país en el ejemplo de ser mejor cada día. Y algo que se me olvidaba y muy importante TENER DERECHO A DISCUTIR., A HABLAR SOBRE TODO LO MAL HECHO. Acabando con la corrupción y de frente señalar a estas personas. y como expresaba Martí. AMEMOS LA LIBERTAD PORQUE EN ELLA VEMOS LA VERDAD. ANTES LO QUE CONVIENE HACER ESTA SIEMPRE LO QUE SE DEBE HACER.

Escambray: Muchas gracias por su criterio.

4.- Jose Luis Gómez Valdivia: La gente se ha involucrado como nunca en un debate en torno a su futura Constitución, se habla de la necesidad de incentivar en nuestro pueblo mayor cultura jurídica. Creo que si se han comprado todos los ejemplares que Correos ha vendido de este Proyecto, la gente también compraría la nueva Constitución que se apruebe. En particular propongo que la Constitución se regale o se venda a muy bajo precio, que todo el mundo pueda tenerla, a veces se gasta más en un libro de poesía que al final lo compran el autor y sus amigos. ¿No han pensado en eso?

Alexis: Se han pensado en múltiples variantes para lograr que toda la población tenga el acceso a este importante documento. Incluso, se han ideado varios formatos que garanticen una mayor durabilidad con vistas a que las personas puedan conservar la Constitución y puedan disponer de ella en cualquier momento y ante situaciones que se presenten en la vida. Además, lo que sí está bien definido es que desde lo curricular pueda ser discutida en nuestras instituciones educacionales. Se evaluará cuál será el precio y los mecanismos de distribución, pero en cualquiera de las variantes será asequible para todas las personas y se mantendrá una verdadera estrategia de divulgación, como ha sucedido hasta la fecha, por todos los medios de comunicación.

5.- Álvaro Navarro Gómez: Existen muchas dudas en la población sobre la solución que propone el proyecto de Constitución relativo a la ciudadanía. Me parece que las personas confunden ciudadanía con nacionalidad, con residencia… Sería bueno explicar lo que significa cada término y así la gente va a comprender mejor lo que se está proponiendo. Si ustedes pudieran abundar un poco por aquí se lo agradecerían muchos. Muchas gracias.

6.-Delfina Armenteros Guevara: Aunque en la Constitución vigente se establecía que los ciudadanos cubanos no podían hacer uso de una doble ciudadanía, en la práctica se admitió. ¿Qué implica entonces el término ciudadanía efectiva que se introduce hoy en la nueva propuesta?

Diana: El término ciudadanía efectiva implica que el Estado no prohíbe a sus ciudadanos adquirir otra ciudadanía, además de la cubana, pero los ciudadanos cubanos en el territorio nacional no pueden hacer uso de una segunda ciudadanía y, por tanto, se rigen por las leyes cubanas.

Ciudadanía es un concepto que establece la correlación político-jurídica de un ciudadano con el Estado. Entraña derechos y obligaciones de ambas partes. Puede romperse, renovarse, adquirirse o hacer dejación, pero todo ello ha de estar refrendado en una Ley que posteriormente se aprobará.

La nacionalidad es el vínculo espiritual, afectivo, cultural con la comunidad donde se nace y la residencia es la presencia y vivienda habitual de las personas. Cada país adopta las normas para autorizar o no residencia de extranjeros en su territorio.

7.-Riky el chévere: Me preocupa que los familiares, a medida que van creciendo, se van olvidando de sus mayores y estimo que en la Ley de leyes debería incluirse algo respecto a la obligatoriedad de las atenciones de los descendientes para con sus ancianos. No veo eso en el documento, expresamente, digo. Gracias por la oportunidad de opinar y sugerir.

Alexis: Este nuevo documento que se pone a consulta de la población por primera vez tiene un capítulo sobre Derechos y uno sobre Deberes. Expresamente, el artículo 70 deja claro que “los hijos están obligados a respetar y a atender a sus padres”. Además, el artículo 73 especifica: “El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores en lo que a cada uno corresponde y de promover su integración social”.

8.- Danay: Yo adoro los animales y no veo pronunciación alguna del tema. Los caballos los matan a cuartazos y a puñetazos, los hacen trabajar hasta que se desmayan y pobre de los que se caen….. Los perros ni hablar, los maltratan no le dan comida ni agua, los tienen amarrados, sucios, llenos de enfermedades y los votan a las calles, a otros (palomas, pajaritos, lagartijas etc.) los matan a pedradas por diversión, y yo me pregunto: ¿En un país como este que se respeta tanto lo que vale la pena, no se va a tener en cuenta con el rigor que lo merita la protección de nuestros animales?

Diana: Ciertamente, no hay pronunciamiento expreso en el texto del Proyecto de Constitución sobre los derechos de los animales, pero el Artículo 86 establece que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado y que el Estado protege el medio ambiente. Como se conoce, la Constitución establece normas de carácter general y, posteriormente, pueden adoptarse otras normas legales que particularicen sobre este tema. Conocemos que ha habido varias propuestas de los ciudadanos en este proceso de discusión que han abordado este asunto y todas ellas serán evaluadas por la comisión que tiene a su cargo la elaboración del texto.

9.- Juanito: Conformado el proyecto final que se someterá a referendo, por la Comisión de la Asamblea Nacional, ¿será publicado, como lo ha sido el proyecto, para que el pueblo conozca, analice, etc por lo que va a emitir su voto?

Alexis: Los cubanos hemos tenido la oportunidad de emitir nuestros criterios en centros de trabajo, en las cuadras, en instituciones escolares y todos los argumentos serán evaluados por la Comisión.

Una vez conformado el documento definitivo será evaluado por los diputados a la Asamblea Nacional.

Este proyecto ha sido socializado como nunca antes y como única y exclusivamente somos capaces los cubanos en un Estado que se caracteriza por su democracia. Desde hace mucho tiempo se trasmiten las sesiones de la Asamblea Nacional y será este el momento en que, en representación de todo el pueblo, los diputados vuelvan a analizar el documento que se someterá a la aprobación en el referendo.

10.- Rafael Quesada Valdés: Por lo que he visto en mi barrio y mi centro de trabajo, la comisión encargada de analizar los planteamientos formulados por la población tendrá en lo adelante muchísimo trabajo. Al respecto tengo tres preguntas:

1.- ¿Cuál es el sistema de trabajo que se va a emplear cuando concluya el proceso el próximo 15 de noviembre para introducir los cambios propuestos?

Alexis: Este sistema no comienza el día 15 de noviembre, inició el propio día que empezaron los debates en los territorios. La información ha fluido desde cada municipio y un equipo de trabajo viene ya unificando los criterios. Por supuesto, a partir del día 15 se intensificará esta labor. porque para esa fecha sí tendremos el ciento por ciento de los criterios.

2.- Una vez que se le hayan introducido los criterios de la población, los mayoritarios, los razonables, por supuesto, el documento vuelve otra vez a la Asamblea Nacional que le dará el visto bueno para someterlo a referendo. ¿El Parlamento puede modificar lo que haya redactado la Comisión?

Alexis: Se trabaja arduamente para que no quede ninguna opinión sin ser analizada y para que, como usted bien explica, poder introducir los argumentos mayoritarios y los más razonables; pero, reitero, sin dejar de atender y escuchar ninguno y, por supuesto, el Parlamento tiene la alta responsabilidad de definir si es necesario modificar o no la propuesta que elabore la Comisión.

3.- ¿La consulta final con el pueblo, o sea el referendo, se realizará artículo por artículo, en bloques o todo el cuerpo legal de una vez?

Alexis: Hasta este momento tenemos entendido que se consultará como un documento único.

11.- Polo: Rafael, reflecionando sobre tu tercera pregunta, lo más razonable es que sometan en el referendo artículo por artículo, pues de someterlo en bloque o todo el cuerpo legal, se corre el riesgo de que muchas pero muchas personas voten por el NO pues no se puede negar que son millones de personas que están en desacuerdo con el ARTICULO 68 que trata sobre el matrimonio entre dos personas.

Sería muy provechoso que cuando concluya este proceso de discución el 15 de Noviembre de 2018 den una información REAL, VERÍDIC DE CUANTAS PERSONAS NO ESTÁN DE ACUERDO CON ESTE ARTÍCULO 68.

Sería una lástima, pues existen otros muchos artículos que realmente son necesarios en nuestra Carta Magna.

Escambray: Polo, agradecidos de que participe en el debate. Respetamos su criterio. Muchas gracias.

12.- Marta Marrón: Encuentro una falta de visión muy grave el que alguien, al ponderar el documento, concentre su atención solo en el Artículo 68, que habla del matrimonio como la unión entre dos personas, sin distinción se sexo, solo porque está en contra de ello.

El que haya gente dispuesta a vetar nuestra nueva Constitución solo por ese aspecto, que estimo un detalle dentro de un mar de asuntos muchísimo más relevantes, sin negar la importancia del tema, me parece un extremismo.

Confío en que los cubanos seamos sabios y sepamos distinguir entre una cosa y otra.

Gracias.

Escambray: Muchas gracias por sus criterios.

13.- José Luis Gómez Franco: Comprendo que si se aprobara el nuevo proyecto, el país tendría que actualizar buena parte de su legislación. Pregunto, caso de tener la nueva Constitución aprobada en febrero, en marzo, cuando sea…, regirán por mucho tiempo las viejas leyes? Veo una contradicción en eso.

Diana: Más que una contradicción, es una realidad que siempre se va a derivar de un proceso de reforma constitucional de la magnitud que tiene este proceso, y es también por eso que se hace énfasis en que las normas del texto constitucional deben ser perdurables en el tiempo. En las disposiciones transitorias del Proyecto se consignan las leyes que con prioridad deben ser aprobadas a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución y, particularmente, en la decimotercera se establece que la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene un término de hasta 18 meses para aprobar un cronograma legislativo que dé cumplimiento a las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en la Constitución.

14.- Mercedes A.G: En el artículo 96 se plantea que el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios. ¿Alguien me puede explicar cómo yo, ciudadana de esta Cuba, controlo al presidente de mi asamblea municipal de gobierno, al director de una empresa…? Ellos nos deben rendir cuenta. Como está previsto en el artículo lo veo muy idealista, con el respeto de quienes lo redactaron.

Alexis: Se escuchan todas las opiniones, y una persona que esté en desacuerdo con la gestión de un funcionario público tiene derecho a ser escuchada, pero se sabe que no puede rendirse cuenta de manera individual a cada persona. Existen reglamentos para ello y se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño de cada una de las estructuras.