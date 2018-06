Sector agropecuario pagará nuevos tributos

Cuando finalice el 2018, quienes rigen las riendas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) tendrán que llevar a punta de lápiz todo lo que obtuvieron por sus producciones y servicios durante el año, pues, por vez primera, deberán liquidar un impuesto por los ingresos obtenidos mediante la presentación de la Declaración Jurada.

De acuerdo con Lianet Ruiz Mena, especialista de Comunicación de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en la provincia, aunque tal tributo se anunciaba en la Ley No. 113 del Sistema Tributario, aprobada en el 2012, ya quedó establecido que de este año no pasa tal gravamen, toda vez que así se promulgó en la recién aprobada Ley No. 125 del Ministerio de Finanzas y Precios.

“Aunque la Declaración Jurada la deben hacer en el 2019, trimestralmente tienen que empezar a aportar anticipos a cuenta de este impuesto. El primer pago se efectuará en el mes de octubre, pues en los primeros dos trimestres están exentos de hacerlo”, apunta Ruiz Mena.

Asimismo, para el sector agropecuario se prevé la imposición de otro tributo: el impuesto por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, el cual pagarán mediante una cuota fijada por hectárea y según la categoría de la parcela.

La especialista de la ONAT detalla que tal tributo se irá aplicando gradualmente y será para las personas naturales y jurídicas que posean tierras en estas condiciones, ya sean de su propiedad o estatales.

“Si en el balance de uso y tenencia de la tierra que realiza la Agricultura —y se actualiza hasta el 30 de junio próximo— se declaran ociosas, los propietarios deberán pagar este impuesto. Aunque por el tributo se recaudará cierta cifra, este no es su fin, sino el empuje para hacer producir la tierra”.

Con el propósito de instrumentar a todos los implicados acerca de los nuevos impuestos que deberán pagar quienes integran el sector agropecuario, en la provincia comenzará —a partir del 22 de mayo y hasta el 29 del propio mes— un cronograma de seminarios con todas las bases productivas.