Serguey de nuevo al agua

El canoísta Serguey Torres Madrigal es de los que tampoco han podido “secarse” el oro de Barranquilla. Solo días después de la cita partió hacia Polonia, donde rinde ahora una base de entrenamiento de cara al Mundial de Canotaje que tendrá lugar en Portugal la semana próxima.

Junto a Fernando Dayán Jorge, la dupla que le ha garantizado revivir sus mejores años en este deporte, remará en la modalidad de C-2 a 1 000 metros, en la que aspira a mantenerse en la élite universal, tal como lo ha hecho en las últimas ediciones.

“Me siento bien y con ganas de competir”, me adelantó a través del chat de Facebook, mientras se disponía a cumplir una de las sesiones de entrenamiento.

Para el viernes 24 está fi jada la clasificatoria del evento, de la que esperan lograr el boleto directo a la final del domingo y así evitar un posible repechaje el sábado.

No estará, como en otras oportunidades, en el C-1 a 1 000 metros: “En las copas del mundo quedamos empatados Dayán y yo, gané la primera y él me ganó en la segunda, así que hicimos eliminación estando en México y él venció, por eso es él quien competirá en esa distancia. No es que yo esté mal, es solo que él está mejor”.

En Campeonatos del Mundo, a la dupla cubana y a Serguey en particular solo le resta subir a lo más alto del podio, lugar del que estuvieron bien cerca en la edición del 2017, cuando lograron plata en el C-2 y el espirituano igual medalla en el C-1 a 1 000 metros, que en total suman siete preseas en estas lides (cuatro de plata y tres de bronce).

El dueto pretende también cerrar un año por todo lo alto luego de la gran cosecha en las dos paradas de las Copas del Mundo de este 2018, de las que Serguey extrajo cuatro preseas en igual cantidad de presentaciones a razón de dos de oro en Hungría y dos de plata en Alemania.

Su más reciente cosecha la hizo en los Juegos Centroamericanos de Colombia con su título en el C-2 a 1 000 metros, el quinto que en lo personal logra en las tres lides regionales en las que ha tomado parte.

“Eso fue como cumplir nuestro compromiso que no podía ser otro que la medalla de oro. Para nosotros significa mucho a pesar de estar por encima del resto de los competidores. Fue gratificante lograr esa medalla e impulsar el medallero cubano, ganándoles además a los mexicanos, aunque al final ellos ganaran los Juegos”, añadió Serguey.