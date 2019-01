58 SNB: Gallos contra la pared para el Sandino

Otra vez el bateo inoportuno primó en la alineación de los Gallos que perdieron 8-1 el segundo partido de la semifinal ante Villa Clara, escenificado en el estadio “José Antonio Huelga” este sábado.

Solo una carrera, un cuadrangular del jardinero derecho Alberto Rodríguez, pudieron producir los espirituanos para extender la anemia ofensiva a una anotación en 18 entradas frente al pitcheo naranja.

Y si el primer día fueron amarrados por un intransitable Freddy Asiel Álvarez, en esta oportunidad tampoco pudieron ligar ante los envíos de Alain Sánchez, que en siete entradas de labor permitió seis hits, ponchó a cuatro y regaló un boleto para lograr el éxito del partido, terminado por el refuerzo pinareño Yovani Torres.

Mientras, la poderosa batería villaclareña respondía otra vez con oportunidad, primero ante los envíos del refuerzo Yariel Rodríguez, quien a pesar de presentarse con su acostumbrada velocidad sobre las 93-94 millas, no pudo evitar el ataque ni la derrota pues en cinco inning permitió cinco carreras, tres de ellas limpias, con tres boletos y solo dos ponches.

Tras él, ninguno de los relevos pudo contener el empuje naranja, en un partido donde tampoco la defensa ayudó mucho con tres errores, casi todos costosos.

William Saavedra, de 4-2, una impulsada, una anotada, Styler Hernández, de 5-2, una impulsada, una anotada y Yurien Viscaino, de 3-2, una anotada, fueron los mejores a la ofensiva que produjo todas sus anotaciones entre el cuarto y el séptimo.

Lo cierto es que ni los cambios que realizó José Raúl Delgado en su alienación al sentar a Sergio Barthelemi y a Dunieski Barroso, pudieron despertar del letargo anotador pese a que conectaron ocho hits, uno menos que sus rivales.

Una nota negativa es que los hombres del primer al quinto turno, sobre quienes recae la fuerza ofensiva llevan de 37-9 en los dos partidos y sin ninguna carrera empujada.

Con un día de descanso de por medio, las acciones se trasladan al “Sandino” de Villa Clara, para reiniciar allí desde el lunes tres partidos, de ser necesarios.

Con una posición muy cómoda, Eduardo Paret, aún no se confía.: “ El equipo se ha visto muy bien , escogimos buenos refuerzos que lo están dando todo por el equipo de Villa Clara, estamos contentos con los jugadores, los lanzadores que tenemos, Sancti Spíritus es un gran equipo y tenían dos lanzadores fuertes, pero gracias a Dios los muchachos supieron conectarle. Ahora es seguir palante paso a paso, le hemos jugado bien, pero uno no se puede confiar y saldremos a tratar de ganar el primer partido, tenemos pensado poner a Misael Villa en ese tercer juego”

En el otro extremo, José Raúl Delgado, a quien no le han respondido ni los propios refuerzos, está contra la pared, pues para seguir con vida tendrá que ganar cuatro de los cinco partidos que restan: “De verdad que no esperábamos este resultado, no nos ha ido bien en nuestro terreno frente a Villa Clara, ahora vamos para allá, se le hace difícil al equipo, pero aún estamos respirando”

“Lo que más nos golpea es que no se batea, no estamos produciendo a la hora buena, no creo que sea cansancio, es que nos estamos poniendo brutos en el cajón de bateo, uno les explica las cosas en el banco y allí se les olvida”.

“No creo que piensen que cumplieron, nadie crea que se nos acabó el camino, vamos a ver qué pasa en Santa Clara, he perdido dos de siete, contra la pared estoy cuando se acabe el último juego”.

Para el próximo partido Sancti Spiritus dependerá de los envíos del derecho Yuen Socarrás.

En la otra semifinal Las Tunas también volvió a triunfar esta vez más fácil 9-2 vs Ciego de Ávila con Erlis Casanova en la lomita durante los nueve capítulos .

Las acciones también se trasladan el lunes hacia el “José Ramón Cepero”, avileño.