BioCubaFarma por estabilizar producción de medicamentos

La producción de biosensores se vio afectada en los meses de febrero, abril y mayo, pero desde este último mes se han estabilizado las entregas. (Foto: Juvenal Balán)

La inestabilidad en la producción de algunos medicamentos ha generado una lógica preocupación en la población, por la importancia que tienen para la salud y el bienestar social. Por esta razón, el pasado mes de julio el grupo empresarial BioCubaFarma brindó información a nuestro diario, en la cual se ratificaba el compromiso de hacer todo lo posible para reducir las afectaciones en la disponibilidad en la red de farmacias.

Como seguimiento a aquellas explicaciones, la entidad ofreció respuestas a los usuarios de nuestra web en torno a algunos renglones específicos por los cuales estos indagaron. Además, señaló que durante el primer cuatrimestre de este año hubo una compleja situación en la producción que impactó considerablemente a la población, pero que la tendencia era a ir disminuyendo las faltas.

Varios internautas cuestionaron la poca previsión con relación a este asunto, lo que motivó que BioCubaFarma detallara cómo se desenvuelve el proceso de planificación que realiza la industria. Cada año –refiere en su respuesta–, se planifica la producción en función de satisfacer la demanda que realiza el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Luego, a partir de la información que se tiene con respecto al arribo de los recursos que fueron planificados oportunamente y contratados de igual forma, y del conocimiento del tiempo de realización de cada medicamento, puede preverse la situación con algunos de estos y dar a conocer cuáles estarán afectados para, de conjunto con el Minsap, elaborar estrategias que le permitan a los facultativos utilizar variantes en los tratamientos. Este es un tema seguido y acompañado por la máxima dirección del país, dada su sensibilidad, añadieron.

Entre los medicamentos por los cuales preguntaron los internautas figuraba el clopidogrel, específicamente por su distribución en la capital del país. Sobre ello respondieron la Empresa Laboratorios MedSol y BioCubaFarma, que se distribuyó en los meses de junio y julio sin dificultades, con una cobertura de 40 días.

De igual modo varios usuarios indagaron por las tirillas y lancetas para usar el glucómetro, un instrumento muy necesario para los diabéticos. Acerca de este tema el Centro de Inmunoensayo respondió que hubo dificultades con las entregas de biosensores en los meses de febrero, abril y mayo, pero que desde este último se han estabilizado las entregas, por lo que debe normalizarse también la comercialización en la red de farmacias.

La clortalidona es otro renglón que ha mostrado dificultades en algunas localidades, de acuerdo con las preguntas de los comentaristas, no obstante, Laboratorios Medsol respondió que, con excepción del mes de abril, la producción ha sido estable.

Esta misma institución explicó que al cierre del mes de julio se entregaron más de 30 días de cobertura de clordiazepóxido a las droguerías, desde donde luego se envían a las farmacias. Asimismo, el metimazol, que estuvo afectado en los meses de mayo y junio por falta de materia prima, al concluir julio se estabilizaría con 40 días de cobertura.

En el caso de la dorzolamida y la dorzolamida con timolol, también estuvieron en falta por la ausencia de materia prima para su fabricación, pero actualmente se encuentra en producción por los laboratorios AICA.

Dentro de los renglones cuya ausencia ha sufrido la población se encuentran los antibióticos, que hasta finales del mes de julio continuaban severamente afectados por la falta de materia prima, de acuerdo con información de la empresa farmacéutica 8 de Marzo.

Sin embargo, añadieron los especialistas de BioCubaFarma, se ha tratado de que al menos uno o dos de estos fármacos hayan estado disponibles como variantes para que el médico pueda prescribir. Entre los que mayores problemas han afrontado están la amoxicilina y la cefalexina en cápsulas, pero se ha sostenido la oxacilina en cápsulas y en suspensión.

Los antibióticos cefalosporínicos de uso hospitalario han estado de igual manera afectados, pero como alternativa han estado al alcance el meropenem, la cefuroxima y la ceftazidima, precisaron.

La producción de ppg se ha visto comprometida durante el primer semestre del año por razones de disponibilidad tecnológica que ha presentado la empresa Laboratorios Medsol, que se vio precisada a priorizar otros medicamentos insustituibles del cuadro básico. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) explicó que ellos producen el principio activo de ese medicamento, pero Medsol se encarga de envasarlo en su forma terminada de tabletas. En los próximos meses, señaló la institución, debe ir restableciéndose la permanencia en toda la red de farmacias del país.

Otro producto por el cual preguntaron los usuarios de Granma fue la domperidona, cuya presentación en tabletas a finales de julio estaba aplazada en la producción, existiendo la alternativa de la presentación en jarabe.

Con respecto a la aspirina de 500 mg, BioCubaFarma explicó que ha estado afectada por la materia prima, no obstante, en los primeros días de agosto se comenzaría a entregar para su distribución. En el caso de la aspirina de 125 mg, en 2018 casi no pudo adquirirse por el Minsap, que es el organismo responsable de su abastecimiento, pues no logró cerrar contrato con los proveedores habituales. La industria venía trabajando por desarrollar e introducir en el país la aspirina de 81 mg, que es la que se usa internacionalmente, y así eliminar la dependencia de la importación del producto terminado, pero también ha tenido dificultades con las materias primas para su fabricación.

Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y conocemos de la sensibilidad del trabajo que realizamos –precisó la entidad–, por lo que en las plantas productoras se hace un gran esfuerzo para sortear los obstáculos y así poder minimizar las afectaciones una vez que van arribando los recursos.