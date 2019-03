Campismo se prepara para el verano

La base de Arroyo Lajas recibió recientemente una reparación capital. (Foto: Cortesía de Campismo)

El campismo Arroyo Lajas, de Cabaiguán, que no prestó servicios durante el verano pasado, ya reabrió sus puertas luego de recibir durante algunos meses importantes labores de reparación y mantenimiento, valoradas en más de 195 000 pesos en moneda total.

“Allí le dimos mantenimiento a toda la planta habitacional y cambiamos el mobiliario, pintamos, mejoramos la jardinería y el restaurante, se repararon el parque infantil y las áreas deportivas y de recreación. Esa base ya tiene todas las condiciones, pero se mantiene el problema con el vial de acceso, que tiene tramos en muy mal estado y cuando llueve se hace imposible la entrada. El camino pertenece al Grupo Empresarial Azcuba, esto ya se ha planteado y discutido, pero sigue sin aparecer solución”, precisó Néstor Reyes, director de Logística de la Empresa Provincial de Campismo Popular.

Durante la actual temporada baja, esta entidad aprovecha para mejorar sus seis instalaciones, donde también se desarrollarán reparaciones eléctricas, mejorarán parte del mobiliario, desplegarán labores de remozamiento, pintura e higienización; para todo lo cual disponen de la mayoría de los recursos y la principal limitación se encuentra en la disponibilidad de cemento, donde aún esperan respuesta.

Estos trabajos, valorados en total en 95 000 pesos en ambas monedas, los llevan adelante los propios colectivos de trabajadores de Campismo, quienes en el caso de Arroyo Lajas recibieron el apoyo de otras provincias del país y de su dirección nacional.

El Campismo Popular en Sancti Spíritus cuenta con más de 170 habitaciones y cerca de 680 capacidades, en las cuales este 2019 se ha planificado la recreación de algo más de 123 700 campistas.

“Nuestro servicio en este verano se pudiera afectar si no se acaba de arreglar el vial de acceso a Arroyo Lajas, donde también se rompió el grupo electrógeno y su arreglo depende de una importación. Además, nos preocupa que en la base de Manacal aún Salud no ha dado respuesta de los salvavidas y sin ese personal no podemos ofrecer el servicio”, comentó Rigoberto Urgellés, director de esa empresa.