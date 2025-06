Turismo en la antesala del verano (+fotos y video)

La entrada al área piscinas, como la de Rancho Hatuey, es altamente demandada por los visitantes. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

La llegada del verano siempre presupone un fuerte movimiento organizativo y la puesta en práctica de un número importante de iniciativas que permitan, con los recursos que se dispone, prestar un servicio estable y de calidad en cada una de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras del sector del Turismo. En declaraciones a Escambray Luis Ernesto Camellón Curbelo, subdelegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en Sancti Spíritus así lo corrobora.

¿Cómo prevé el Mintur enfrentar el verano 2025?

Nuestro sector se está preparando para asumir como le corresponde el desarrollo del período de verano, por lo que desde que culminó la temporada alta, al cierre de mayo, se inició un plan de mejoras en todas las instalaciones que nos permite ultimar cada detalle para tener listos los centros al inicio de la llamada etapa estival, que como todos conocen comienza en Cuba el 1ro. de julio.

En ello se involucran todas las empresas subordinadas al Turismo: Palmares, Islazul, Cubanacán, así como las de apoyo entre ellas: ITH y Transtur, las cuales aumentan su gestión para enfrentarse a un verano que será fuerte, motivado por las propias carencias de recursos y la situación energética, pero el llamado en nuestro sector es hacer que cada cliente se sienta a gusto en cada una de las unidades turísticas y para ello buscamos soluciones y alternativas que nos permitan cubrir sus expectativas.

Las ventas de reservaciones en las diferentes agencias turísticas ya comenzó de cara al verano. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

¿Cuántas unidades del Turismo existen en la provincia? ¿Todas estarán en función del verano?

Unas 70 unidades, incluyendo las instalaciones del Campismo, los hoteles de Islazul, los de Cubanacán y todos los puntos extrahoteleros de la Empresa Palmares.

¿En que consiste la preparación de cara al verano?

Lo primero está relacionado con las garantías de ofertas alimenticias y de bebidas. Se suplirán algunas carencias con otros productos que sí están a nuestro alcance y se desplegará una serie de iniciativas para crear, mediante la innovación, nuevos platos, a partir de los recursos con que cuenta cada unidad. Estamos incursionando además en la llamada coctelería evolutiva, que está muy de moda en estos tiempos. También se pintaron todas las piscinas, se arreglaron las áreas verdes, así como se trabaja en las mejoras constructivas de otros espacios que así lo requieren.

Como política del sector se realizan contrataciones con proveedores estatales o privados que nos permitan asegurar el abastecimiento de productos alimenticios o de otra índole; por ejemplo, hemos comprado mobiliarios y se completaron las plazas vacantes en las plantillas de trabajadores para poder garantizar el servicio y en dependencia de las características de determinados espacios se han reajustado los horarios, tal es el caso del bar mirador del Hotel Zaza, que abre sus puertas a partir de las 10:00 p. m. y hasta la madrugada y con ofertas especializadas para los clientes hospedados o a los que desde la ciudad deseen visitarlo en ese horario.

¿Abrirá finalmente sus puertas el Bar Liana para este verano?

Tenemos prevista la inauguración del Bar Liana, en la ciudad cabecera provincial, en saludo al 26 de Julio. Se trata de una obra en la cual se ha hecho un trabajo constructivo importante, atendiendo al deterioro de ese inmueble colonial que está situado justo frente al parque Serafín Sánchez Valdivia.

Estará bajo la dirección de la Empresa Palmares en la provincia. Sería un bar con animación, con gastronomía ligera, pero con ofertas variadas que incluye la coctelería y picadera, así como la música temática, con una programación según los días de la semana. Con esta nueva unidad serían 43 las que funcionan bajo el sello Palmares; alrededor de 11 están en Sancti Spíritus y en Trinidad, que es el más representado, el resto se encuentra en otros municipios, excepto en La Sierpe y Taguasco, que no disponen de ninguna unidad vinculada al sector del Turismo.

¿Hay otras opciones para los clientes en este verano?

Contaremos con los llamados pasadías que han ganado aceptación en las unidades de Islazul y que continuarán con más sistematicidad en los meses de verano, pero siempre teniendo en cuenta las capacidades disponibles en las piscinas y que guardan relación con la ocupación de los huésped, por lo que se orienta que eso sea de estricto cumplimiento; porque no todos los días podrá entrar la misma cantidad de personas. Lo que sí está claro es que los que visiten nuestras instalaciones podrán disfrutar de la buena recreación y las ofertas gastronómicas variadas y bien elaboradas.

Igualmente, se mantendrá funcionando el Tren Turístico, desde el parque Serafín Sánchez hasta los hoteles de Islazul, con un viaje de ida en la mañana y el regreso en la tarde por un precio de 120 pesos por persona.

Los hoteles Rancho Hatuey y Los Laureles ofertarán cenas especiales con alojamiento de una noche y el derecho a la piscina y demás actividades, para que los interesados puedan acceder a esa propuesta recreativa.

Islazul ya está comercializando sus capacidades para el verano, al igual que las instalaciones del Campismo, las cuales incluyen los meses de julio, agosto y septiembre. Este último es un servicio mucho más personalizado, que año tras año acoge a miles de personas, por tratarse de un tipo de turismo vinculado casi siempre a la naturaleza, por lo que nuestro sector está trabajando en función del aseguramiento de los recursos, mediante contratos con mipymes, trabajadores por cuenta propia o proveedores del sector estatal, porque el objetivo es que los clientes cuenten con opciones mucho más económicas, sin que se pierda la calidad y la esencia de una recreación sana.

¿En materia de electricidad, qué garantías tendrán los clientes en cualquier instalación turística de la provincia?

Nosotros contamos con grupos electrógenos en todas las instalaciones del sector y tenemos contratado y demandado el combustible con la empresa encargada de prestar este servicio en la provincia, eso está dentro de las prioridades del Mintur, por lo que no deben existir afectaciones por falta del fluido eléctrico en nuestras dependencias, a no ser por una rotura imprevista o por una contingencia puntual que retrase unas horas la llegada del combustible, pero la política es de asegurar una estancia plena en cada lugar. De esta situación se exceptúan algunas instalaciones de Campismo Popular que no cuentan con respaldo energético para suplir el déficit del Sistema Eléctrico Nacional.

Teniendo en cuenta que durante el verano casi siempre el turismo que llega a los centros del sector es nacional. ¿Cómo se organiza el servicio a lo interno de cada uno?

Para el Mintur no hay diferencia ni de nacionalidad, ni de tipo de moneda, todos son nuestros clientes y deben recibir el mejor servicio posible. En este verano las habitaciones de Islazul estarán en función del público nacional.

En el caso de las que se subordinan a la Empresa Cubanacán, sí estarán contra un cupo que se determina según las capacidades vacantes, pues estos hoteles sí se mantienen recibiendo clientes internacionales; estamos hablando del Meliá, Trinidad del Mar, Ancón, Costa Sur, pero, en dependencia de las disponibilidades se comercializarán para turistas nacionales a través de los burós de reservación.

En las instalaciones se han priorizado las labores de mantenimiento. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

¿Existen garantías de otros servicios vinculados como el de Salud?

Todos los que dependen de este sector, ya sean los servicios de enfermería o los de salvavidas están despachados y contratados; esperamos que no haya dificultades para su desempeño y permanencia en cada una de nuestras instalaciones.

¿Hay otras instalaciones que hacen turismo en la provincia, aunque pertenezcan a otros organismos?

Sí, las unidades de Flora y Fauna que se subordinan al Ministerio de la Agricultura, así funcionan también las de Gaviota, aunque nosotros les damos asesoría metodológica para que ellos realicen mejor su gestión, le aprobamos los productos y las operaciones. Así pasa también con la Empresa Aldaba, que igual cuenta con servicio de alojamiento, pero se subordina a Cultura.

Incluso, brindamos capacitación a los hostales y demás centros del sector no estatal, porque esa es nuestra responsabilidad como Mintur, lo cual hacemos mediante intercambios que hemos organizado para instruirlos en diversas temáticas o porque ellos nos solicitan esa capacitación. Pero digo más, tenemos hostales que están contratados a través de nuestras agencias turísticas y nosotros le damos el aval y realizamos la venta al turista a través de los turoperadores, porque es una potencialidad, sobre todo en Trinidad, al poder contar con capacidades habitacionales de tanto confort que pueden ser explotadas.

Lo cierto es que para enfrentar y desarrollar este verano el Mintur en Sancti Spíritus se prepara en toda su magnitud.