Comienzan este sábado en Sancti Spíritus ventas de electrodomésticos con tarjetas en MLC

La tienda espirituana La Época es una de las unidades de la provincia que comercializan productos en dólares. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Por el momento se expenden algunos equipos y motorinas. Próximamente se incorporarán otros surtidos

Luego de esperas e incertidumbres, por fin este sábado comienzan en dos tiendas de la ciudad espirituana —La Época y Zona Tec, ubicada en el mercado Zona +— las ventas de algunos equipos electrodomésticos que se comercializarán en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Kenier Aguiar Ramos, director de la división espirituana de Tiendas Caribe, detalló que La Época, ubicada en la céntrica calle Independencia, es la tienda número 10 que ofrece este servicio en Cuba: “En estos momentos no contamos con todos los artículos que se están vendiendo en sus similares del país. Cuando las condiciones lo permitan cada uno de los productos anunciados inicialmente irán entrando y se irán estabilizando”.

Por el momento, aseguró, allí expenderán splits, motorinas eléctricas, lavadoras, televisores, refrigeradores, calentadores de agua, picadores de especies, tostadoras, batidoras y freidoras, fundamentalmente.

“Ahora no contamos con neveras, pero en los próximos días van a entrar. Sobre las motorinas es importante que se conozca que quienes las adquieran las ensamblarán por sí mismos. Vamos a tener solo una armada en exhibición, pero es muy complicado ese proceso y resulta imposible montarlas todas en la tienda. Nuestros vendedores van a estar preparados para orientar a los clientes sobre este tema”, precisó el directivo.

En los horarios de 9:30 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado, y de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., los domingos, abrirá sus puertas esta unidad: “Sabemos las expectativas que existen, la demora en abrir la tienda y que desde hace alrededor de dos años estos productos no se recibían. Es muy difícil evitar las colas, pero queremos pedir disciplina, quizás por ahora un cliente no pueda comprar el producto, pero estas tiendas son una prioridad del país, se están buscando en distintas partes del mundo los aseguramientos, existe una garantía de que en los próximos días vamos a continuar recibiendo estos surtidos para que todos puedan adquirir lo que necesitan con esta nueva modalidad de venta”, aseguró Aguiar Ramos.

Por su parte, la gerencia comercial de la Sucursal Cimex en el territorio precisó a Radio Sancti Spíritus que este sábado también comenzarán los expendios en un área del mercado Zona +, ubicado en Los Olivos, en los horarios de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado, y el domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Allí ahora se comercializan lavadoras automáticas y splits, pero otros productos se van a incorporar posteriormente —en la medida en que vayan arribando al país y a la provincia—, como freezers, refrigeradores, televisores, equipos de cocción y otros electrodomésticos y de electrónica de formatos pequeños.

Para realizar las compras los clientes deben presentar su Carné de Identidad y la tarjeta en dólares (USD) con respaldo en MLC que previamente adquirieron en las sucursales bancarias del territorio o en Fincimex.

Ambas cadenas de tiendas han asegurado que estos equipos cuentan con garantía comercial para la posventa, del mismo modo que funciona hoy en los establecimientos comercializadores en pesos convertibles (CUC).

Por otra parte, la tienda SASA, donde se venderán partes y piezas de carros y motos, aunque se encuentra acondicionada en lo fundamental, aun no cuenta con las mercancías y se desconoce la fecha de su apertura.