Cuba es sede hoy de la XVII Cumbre del ALBA-TCP

Este 14 de diciembre, La Habana será sede de la XVII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

A esta importante cita acudirán delegaciones de los países miembros e invitados de este mecanismo de concertación e integración de los países de América Latina y el Caribe, que defiende los principios del respeto a la soberanía, la solidaridad, la complementariedad, la justicia, la paz y la cooperación.

La ocasión será propicia para conmemorar el XV aniversario de la fundación de la Alianza, una genial idea de Fidel y Chávez para el logro de la integración latinoamericana.

El canciller venezolano Jorge Arreaza, en declaraciones a la prensa destacó que este foro multilateral tiene un concepto de integración que va mucho más allá de la unión comercial de los pueblos y fortalece también la concertación política, la educación, la salud y la cultura.

Arreaza señaló que la ALBA va a entrar en deudas fundamentales como la unión comercial mediante la profundización del tratado de comercio con los pueblos, la mejor concertación en lo político y la cultura.

El canciller bolivariano comentó que ante fenómenos como el cambio climático, en cuya conferencia de Naciones Unidas COP 25 con sede en Madrid participó, el ALBA apunta a los cambios en el modelo de vida, a volver a los orígenes de nuestro nuestros pueblos originarios indígenas, a hacer mucho más armoniosos con la naturaleza y producir de la manera menos invasiva.

Por su parte, Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, quien llegó a Cuba este viernes expresó que el imperialismo quiere destrozar al ALBA y se mueve muy agresivamente para ello en la complicada situación política de América Latina y el Caribe, comentó a la prensa el líder del Partido Laborista de Unidad tras arribar a tierras cubanas.

Esta es una organización de hermandad que pretende camino de independencia y trabajar solidariamente unos con otros por el desarrollo de los pueblos; no tenemos intención de pelear con nadie, no pretendemos apoderarnos de los recursos de nadie pero el imperialismo no puede permitir esas acciones de independencia, agregó.