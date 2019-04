Dayaris Mestre: Regresé para buscar el podio olímpico (+fotos)

Dayaris Mestre regresa a los tatamis luego de casi tres años de ausencia. (Foto: IJF)

En 2016 Dayaris Mestre entró por última vez a un tatami en una competencia oficial de judo. Eran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y tres éxitos consecutivos la pusieron a las puertas del podio. Solo la calidad de Bokyeong Jeong y un fallo táctico ante Otgontseteg Galbadrakh le frustraron el sueño de una medalla.Entonces colgó el kimono y se apartó del deporte para convertirse en madre.

Aunque pasaron casi tres años desde aquel 6 de agosto, ahora esa historia sobrevuela de nuevo los escenarios deportivos. La inscripción de Dayaris Mestre para el próximo Campeonato Panamericano, con sede en Lima entre el 25 y el 27 de este mes, no solo significa una de las grandes noticias del evento, sino que lleva oxígeno a una división sin una figura estable en Cuba desde su partida.

Con presencia en cinco torneos del orbe, dos Juegos Olímpicos, el título continental en Toronto 2015 y el mérito de ser una de las pocas judocas del área capaz dederrotar en cuatro ocasiones a Paula Pareto —actual campeona olímpica y bronce mundial—, la espirituana de 32 años llega al torneo continental con solo dos meses de preparación.

“Comencé a entrenar desde finales de enero y estoy en un período de adaptación, aunque por la experiencia que tengo en el deporte no me resulta tan difícil. Ahora enfoco el trabajo en el aspecto físico y en la coordinación de movimientos. No competí en el Campeonato Nacional porque ni siquiera tenía tiempo de hacer el peso, así que utilicé esos días para prepararme más”.

Aunque todavía no alcanza la forma esperada, Dayaris sabe cuán importante es participar en el Campeonato Panamericano. Si aspira a insertarse en la carrera por la clasificación olímpica, no debe perder oportunidades como esta para sumar puntos a un ranking que la vio en el puesto 18 luego de Río de Janeiro, pero en el que ahora su nombre ni siquiera aparece.

Un fallo táctico dejó a Dayaris sin subir al podio en Río 2016. (Foto: IJF)

“El principal objetivo es comenzar a participar en torneos de nivel para sumar los puntos necesarios. Regresé para buscar el podio olímpico en Tokio 2020, porque no me puedo quedar con las ganas de saborear una medalla a ese nivel. Reincorporarme no ha sido fácil. Además de retomar la forma física, tengo que dejar a mi niño, pero siempre dije que volvería”.

Su propósito no es sencillo. En una categoría donde existen sólidas rivales como la fuera de seria Daria Bilodid, la propia Paula Pareto, la mongola Urantsetseg Munkhbat o las japonesas Funa Tonaki y Amy Kondo, Dayaris conoce que su camino se compone de pequeños pasos.

“En esta primera competencia me sentiría bien si consigo la clasificación para los Juegos Panamericanos”, asegura. Para ello debe llegar al menos a cuartos de final y así conseguir el boleto reservado para las ocho primeras de cada división.

Miembro de una generación exitosa que incluye a figuras como Yanet Bermoy, Maricet Espinosa, Ónix Cortés o Yalennis Castillo, la antillana confirma como sus principales virtudes la disciplina y la entrega en los entrenamientos. Aunque no lo diga con palabras, es solo una muestra de cuánta rectitud y sabiduría dejó Ronaldo Veitía a una selección que dirigió por 30 años y supo poner en la cima del judo mundial. Es un legado que Dayaris intuye necesario mantener.

“El actual equipo tiene sus principales fortalezas en las categorías entre 63 y más de 78 kilogramos. Con las demás hay que trabajar. El judo ha cambiado mucho en los últimos años y mientras eso ocurre te obliga a entrenar diferente. La preparación es buena, pero son muchachas jóvenes y todavía les falta camino”.

Para ese grupo de figuras casi inexpertas, la reincorporación de Dayaris Mestre a la selección nacional bien pudiera significar un impulso y un reto para conquistar sus propios espacios. A fin de cuentas, ante sí tienen a la mujer que hace tres años estuvo a punto de subir al podio olímpico, lo dejó todo para ser madre, y que ahora regresa en busca de su único sueño por cumplir.

La espirituana aspira a retomar su estado de forma. (Foto: IJF)

Principales resultados de Dayaris Mestre