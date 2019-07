De la mano del abstraccionismo (+foto)

Grandes lienzos convidan a sostener un diálogo con los espectadores. (Foto: Lisandra Gómez Guerra/ Escambray)

Piezas bidemensionales y tridimensionales convidan a sumergirse en un mundo de sorpresas e imaginaciones, cuando se traspasa el umbral de la galería de arte espirituana Oscar fernández Morera.

Resulta inevitable sentirse atrapado al recorrer la sala principal de ese centro cultural, donde se muestra Expuesto a la abstracto del artista Rafael Gonzalez Morales, donde predominan colores y grandes soportes.

“La abstración me da la oportunidad de no encasillarme en técnicas y de la escultura no puedo desprenderme porque marcó el inicio de mi carrera”, dijo su creador como carta de presentación.

El título de esta propuesta de verano del Consejo Provincial de las artes plásticas en Sancti Spíritus resulta una verdadera provocacion para recorrer la institución.

“Es para que el espectador llegue y se exponga a la abstracción, donde no hay un modelo que te diga exactamente qué es”, aclaró, quien además invitó a Raúl Valle Catalá a mostrar una de sus piezas.

Las obras hechas con lienzo son de gran tamaño: 1×1.15 metros y las esculuras de mediano fueron fundidas con chatarra.

Rafael Gonzalez Morales, desde que irrumpió en el camino de las artes plásticas espirituanas, ha demostrado que es un creador que aunque sin conocimientos academicistas ha sido capaz de madurar y erigirse como uno de los más prolíferos del territorio.

