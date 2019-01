Erick: el delegado de la Pesca

Cuando sus compañeros lo eligieron como precandidato al XXI Congreso de la CTC, en aquella asamblea que tuvo como escenario la Industria Pesquera de Sancti Spíritus, no podía imaginar que posteriormente él sería electo, entre muchos otros, como uno de los integrantes de la delegación espirituana que representará a la provincia en la cita de los trabajadores, prevista para el próximo mes de abril en la capital de todos los cubanos.

Y es que a Erick Pérez Márquez, jefe técnico productivo de la UEB Indupir, perteneciente a la rama de la Acuicultura, lo caracterizan la naturalidad y la entrega. Así se define el joven ingeniero Industrial que al egresar de la academia comenzó su vida laboral en una unidad dedicada a las construcciones militares hasta que en el 2014 pasó al sector de la Pesca, donde se inició en la parte comercial para luego establecerse en el cargo que ocupa actualmente.

“Me considero un defensor de los derechos laborales —dice Erick— cuando hablo de las inquietudes del colectivo y de las vías más factibles para solucionarlas. En una industria como la nuestra surgen a diario preocupaciones; pero lo importante es saber llegarle al trabajador, escucharlo y demostrarle que sus planteamientos serán atendidos, eso le trasmite confianza y seguridad”.

¿Pensó sobre qué tema hablará en el Congreso?

Ya me estoy preparando, algunos obreros me sugieren el tema de la edad de la jubilación y creo que sería oportuno tratarlo en el plenario, pues, cuando se aprobó extender los años de servicio laboral hasta 60 las mujeres y 65 los hombres, tal vez no se tuvo en cuenta que existen oficios que requieren de esfuerzos físicos superiores a otros, como es el caso de los pescadores o el de los operarios de las industrias, que se pasan de pie todo el tiempo.

¿Cómo recibió la familia su elección?

Mis padres y mi esposa se alegraron mucho, cuando supo que representaría a la Pesca en este evento tan importante me dijo que era una recompensa a esa dedicación que siempre tengo por mi trabajo, en el cual paso unas 12 horas diarias.

¿Cuál es su labor específica en la industria?

Yo me encargo de organizar los flujos productivos en cada una de las áreas, a partir de la llegada de la materia prima, pero también soy el responsable de velar por la calidad de cada uno de los surtidos que se elaboran aquí.

¿Alguna vivencia en los pocos años vinculado a la Pesca?

La más reciente y que significó mucho para mi vida profesional fue haber representado a la Acuicultura en la República Popular China, donde permanecí por espacio de un mes en un curso de actualización sobre las nuevas formas y tendencias de desarrollo de las especies de agua dulce, con lo último experimentado en cuanto a la alimentación de peces, tipos de enfermedades y su erradicación, genotipos y aplicación tecnológica, entre otros temas.

¿Y el Erick fuera de la industria?

Soy muy casero, a mí me agrada estar con la familia, en mi hogar de la calle 5ta. en el Kilo-12, me gusta ver televisión con mi niña y, siempre que puedo, visitar mi lugar de origen, La Sierpe, así como cocinar, eso me distrae, lo disfruto mucho y, de paso, le echo una manito a mi esposa.