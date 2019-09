Espirituanos opinan: con el apoyo del pueblo vamos a salir adelante

“Contamos con las experiencias en el enfrentamiento al Periodo especial, que han dado lecciones de resistencia. Se ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá”, expresó Díaz-Canel. (Foto: @oneliocc)

Ha sido una información muy oportuna y esclarecedora, gracias a la cual la población puede tener una idea mucho más clara y precisa de lo que sucede en el país, por cuanto no todos dominábamos las cosas que se plantearon en la comparecencia especial del Presidente cubano este miércoles.

Fue una intervención con elementos no solo de Díaz-Canel, sino también de varios ministros que participaron. Ahora es más fácil percibir los problemas que tenemos, mayormente derivados del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y del incremento de las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano para asfixiar a este pueblo. La intención de ellos es crear una situación de desaliento en la población, sembrar la incertidumbre.

Por eso creo que ha sido una información muy bien recibida. Hoy, incluso, se va a continuar ofreciendo elementos de mucha utilidad para todos nosotros. En lo particular, ayer estábamos muy pendientes de lo que se decía en la Mesa Redonda y pudimos, en la programación televisiva de más tarde, informarnos más sobre estas nuevas medidas, dirigidas a contrarrestar las que ponen en práctica desde Estados Unidos para bloquear nuestro desarrollo. (Idilio Pereira Hernández, técnico en Gestión Comercial de la pescadería El Pargo, en Sancti Spíritus)

Idilio Pereira Hernández, técnico en gestión comercial de la pescadería El Pargo, Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

YO SUPE LO QUE ES EL CAPITALISMO, ASÍ QUE AHORA NADA DE ESTO ME ASUSTA

Ellos dicen que nos quieren ayudar a ser libres y felices, pero lo que de verdad quieren es acabar con nosotros. Te dicen una cosa, pero después te das cuenta de que es mentira. Díaz-Canel lo está haciendo todo muy bien para que a nosotros no nos falte nada y para lo que se pueda resolver según vayan llegando las cosas, se resuelva. No podemos tenerle miedo a nada.

Claro que vamos a salir de esta situación, ¡cómo que no, si hemos salido de otras mucho peores! Yo viví en el pasado, que no quiero que vuelva más nunca aquí. Yo supe lo que es el capitalismo, y eso sí era durísimo, así que ahora nada de esto me asusta, nada. (Orlando Acosta Ordaz, jubilado de la fábrica de cemento Siguaney)

Orlando Acosta Ordaz, jubilado de la fábrica de cemento Siguaney. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

HEMOS TENIDO OTRAS SITUACIONES MUY DIFÍCILES Y HEMOS VENCIDO

Yo estoy muy contenta por la intervención de nuestro Presidente, porque ha sido sincero y nos ha dicho cuál es la situación, así evadimos los criterios infundados que pueda haber en la calle, porque siempre se hablan cosas cuando no hay claridad de lo que sucede, y a veces no es como se hablan.

Estamos claros de que el gobierno de Estados Unidos nos está golpeando grandemente y creo que esto nos ayuda a tener más fuerza, a resistir y a seguir luchando. Vamos a vencer, porque ya hemos tenido otras situaciones muy difíciles y hemos vencido. Ahora, sí es muy necesaria la cooperación de nuestro pueblo, que todos estemos unidos y tratemos de ayudarnos. De esto vamos a salir.

Hallo perfecta esta política de informar al pueblo de cada decisión que se tome, es algo que deben tener siempre presente. Es muy importante que estemos informados, y me parece muy bien que hoy continúen ofreciendo elementos sobre las medidas para contrarrestar el recrudecimiento de las agresiones que solo buscan desestabilizarnos. (Lázara García Castro, jubilada y trabajadora por cuenta propia)

Lázara García Castro, jubilada y trabajadora por cuenta propia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

LA BASE DEL DESARROLLO ES LA CONCIENCIA DEL HOMBRE

No creo que desde Estados Unidos estén tratando de proteger al pueblo cubano, como dicen para justificar las agresiones contra nosotros; al contrario, están tratando de ahogarnos para crear un caos aquí, dentro de Cuba. Estoy muy de acuerdo con las decisiones anunciadas ayer por nuestro Presidente, creo que hasta ahora su actuación ha sido muy respetada y aceptada por la población.

Yo estaba en la Universidad cuando el período especial crudo; estoy segura de que vamos a salir de esta situación en la que nos encontramos, mientras el pueblo siga apoyando, porque es muy importante el apoyo del pueblo.

Es determinante el ahorro que nosotros pongamos en práctica desde nuestras mismas casas, hay personas inconscientes y descuidan ese concepto hasta en el encendido de las luces. En el transporte, necesitamos que los carros estatales apoyen el traslado de la ciudadanía, para que se pueda llegar lo más puntual posible a los puestos de trabajo, y los niños a sus escuelas.

Yo quisiera que, de verdad, esos carros se detuvieran en las paradas donde hay grandes aglomeraciones de personas. Es lo que se está orientando desde el Consejo de Ministros. Hace falta que todo se pueda desarrollar, y la base del desarrollo, en mi opinión, es la conciencia del hombre. (Yadira Jiménez Vergel, maestra de Computación de la escuela primaria Julio Antonio Mella, Sancti Spíritus)