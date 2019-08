Evalúan en Sancti Spíritus tope de precios en el sector no estatal

En el Consejo de la Administración se enfatizó en la necesidad de supervisar con rigor cada uno de los precios establecidos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El Consejo de la Administración Provincial analizó la propuesta de aprobación de costos máximos para distintos productos y servicios del trabajo por cuenta propia

Luego de varios análisis mesurados que pusieron en la balanza desde las tarifas de algunos productos que han ido in crescendo, las ganancias que se deben tener para que los negocios sean rentables y hasta las referencias de este o aquel surtido en otros territorios del país, se llevó a la mesa del Consejo de la Administración Provincial (CAP) la propuesta de aprobación de precios máximos para distintos productos y servicios del sector no estatal.

Tal proposición regula los costos de 88 renglones que se ofrecen en el trabajo por cuenta propia, entre los que se incluyen alimentos, productos agropecuarios e industriales y distintos servicios, a fin de evitar que se produzcan aumentos de los costos que afecten a la población tras el reciente incremento salarial que benefició al sector presupuestado de la isla.

Refrescos, maltas, pizzas, bistec de cerdo, jamón, chorizos, dulces, galletas, bocaditos, cortes de cabello, viandas, hortalizas… son algunos de los productos y servicios incluidos en las actuales regulaciones; mas, los nuevos precios que se aprueben entrarán en vigor una vez que se haga efectiva la resolución correspondiente de la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

En los debates del Consejo de la Administración —que estuvieron precedidos por intercambios con los trabajadores por cuenta propia, monitoreos de mercado e investigaciones de los organismos rectores de tales asuntos— se enfatizó en la necesidad de supervisar con rigor cada uno de los precios establecidos; de detallar hasta el costo por gramaje, por calidad o por época del año en el caso de los productos agrícolas; y de involucrar más a la población ante cualquier violación que pudiese acontecer.

Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, recalcaba: “Los precios que se están proponiendo no han sido de manera arbitraria, pues primero se hizo un estudio de mercado y lo otro es tratar de que el trabajador por cuenta propia tampoco tenga pérdida. Este es un precio tope, de ahí para abajo todo el que quiera bajar puede hacerlo y el Consejo de la Administración lo puede evaluar. Lo que nosotros no podemos hacer es poner un precio que después no se cumpla y sea entonces lo que ha estado pasando en muchas ocasiones que decimos este es el precio y entonces la gente pone un precio en la tablilla y después no se cumple”.

Para acorralar tales violaciones no solo se precisa de la actuación rigurosa y sistemática de los cuerpos de inspección —según convinieron los participantes—; sino también de la participación ciudadana para lo cual se han establecido nuevos canales de comunicación en pos de ventilar quejas: el correo electrónico gubernamental precio@ss.mfp.gob.cu y el número telefónico 41323233.

En tal sentido, Teresita Romero reiteraba: “Hay que ser más ágil cuando la gente se queja. Esto tiene que defenderlo el pueblo y tenemos que defenderlo nosotros con nuestro sistema de trabajo y de control. Tenemos que ser fuertes en el enfrentamiento”.