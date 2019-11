Evo Morales: Renunciamos para preservar la paz en Bolivia (+video)

El mandatario calificó al informe emitido por la OEA como totalmente político. (Foto: Telesurtv)

El dignatario boliviano expresó que, en las elecciones del 20 de octubre, los primeros conteos nos daban la victoria con un 7 por ciento, sin embargo, él anunció que debían esperar el voto de los sectores rurales.

«Al siguiente día de las elecciones los grupos opositores anunciaron que existía fraude, a pesar de que el conteo no se terminaba. Resistimos toda la semana, el jueves 1 de noviembre grupos opositores fracasaron en el golpe de Estado. Ahora me doy cuenta que el accidente del helicóptero no fue casual, pediré que se realicen investigaciones», señaló Morales.

Morales denunció que la OEA sorpresivamente adelantó su informe, «yo considero que más que informe fue interpretación, en el que existieron consignas políticas. Ahora me doy cuenta que la OEA no está al servicio de los pueblos de América», acotó.

Asimismo, declaró que su renuncia estuvo dada por las amenazas que recibieron dirigentes sindicales, funcionarios públicos y sus familias, y por los incendios que causaron en distintas instituciones.

«Renunciamos para preservar la paz en Bolivia. El delito que hemos cometido es ser indígena. Al pueblo no se le para con armas, el pueblo tiene mucha conciencia», especificó Morales.

Igualmente, realizó un llamado de paz a la Policía y a las FF.AA. para que «no se manchen con la sangre del pueblo».

«Quiero agradecer al Gobierno mexicano porque me salvaron la vida», destacó.

También expresó que los grupos económicos no aceptaron que los más desfavorecidos subieran sus ingresos, que nacionalicen los recursos naturales y que exportaran lo que antes importaban.

El dignatario boliviano hizo un llamado al diálogo nacional, con el acompañamiento de diferentes países y exigió a la ONU no permitir el golpe de Estado en su país.

«Lo que hemos construido con mucho esfuerzo, ahora están destruyendo con mucha facilidad», señaló.

«Con mi renuncia buscaba la paz, al día siguiente existieron muertos de bala. No solamente ministros y ministras están siendo perseguidos, también periodistas, actores sociales, lamentablemente muchos de ellos tendrán que salir del país por la persecución política. Camacho y Mesa son responsables de toda la violencia que existe el Bolivia», denunció el Presidente legítimo Evo Morales.

Varias veces he llamado al diálogo, sin embargo, cada vez cambiaban los pedidos de la oposición. No solamente se trata de Evo, es trabajo de todos los sectores sociales para cambiar la situación del país, culminó.