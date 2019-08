Exhortan en Puerto Rico a retomar las calles ante crisis

El MINH aclaró que el gobernador escogido para sustituir a Rosselló Nevares tiene que responder a los justos reclamos del pueblo. (Foto: PL)

Ante el panorama incierto en Puerto Rico, a horas de hacerse efectiva la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) exhortó este 1 de agosto al pueblo a retomar las calles.

El pueblo puertorriqueño se mantiene en ascuas debido a la pugna interna en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), pues el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, interesa ocupar la gobernación frente al exdelegado isleño en Washington Pedro Pierluisi Urrutia, que en la víspera juró en una ceremonia cerrada como nuevo secretario de Estado.



Desde esa posición, Pierluisi se convertiría en el próximo gobernador de Puerto Rico, lo que parece no se materializará ante la determinación de Rivera Schatz de no dar paso al consejo y consentimiento del Senado, como tampoco la Cámara de Representantes, en cumplimiento de la constitución del Estado Libre Asociado (ELA).



La salida de Rosselló Nevares del cargo está prevista para mañana viernes a las 17:00 horas, aunque hoy se plantea la posibilidad de que amplíe el término de no haber una solución inmediata a la crisis gubernamental, pese a que la Cámara de Representantes, convocada hoy a sesión extraordinaria, podría terminar este jueves el breve protagonismo de Pierluisi si rechaza su designación.



‘La única solución es que el pueblo no deje las calles y debe exigir que no sea el PNP, maquinaria corrupta, que decida a espaldas del pueblo, quién es el próximo gobernador’, reaccionó el MINH ante la incertidumbre dominante.



La organización izquierdista aclaró que el gobernador escogido para sustituir a Rosselló Nevares tiene que responder a los justos reclamos del pueblo.



‘Como el PNP no ha entendido lo que reclama el pueblo, hay que hacérselo saber continuando la lucha en la calle y preparando al pueblo para una Asamblea Constituyente paralela a una Asamblea Constitucional de Estatus para salirnos de la Ley 600 y la Cláusula Territorial, que fue ya expresamente rechazada por el pueblo en el plebiscito de 2012’, dijo la presidenta del MINH, Wilma Reverón Collazo.



Consideró que las multitudinarias movilizaciones para exigir la renuncia de Rosselló Nevares, anunciada al filo de la medianoche del 24 de julio, no han sido comprendidas en su esencia por los miembros del PNP que controlan el ejecutivo y el legislativo.



Rosselló Nevares representa todo lo que está mal en este llamado sistema democrático, que revela su verdadera naturaleza corrupta y opresora, que no responde de forma alguna al pueblo, agregó.



Las manifestaciones populares estallaron a raíz de la explosiva combinación hace tres semanas de la divulgación de un chat de Telegram en el cual el gobernador y un grupo de funcionarios y asesores de su círculo más íntimo se burlaban de distintos sectores del país, y hasta de los muertos del huracán María en septiembre de 2017 y los arrestos por corrupción de exfuncionarios del gobierno y contratistas realizados por el FBI.



Para el MINH, ni Rivera Schatz ni Pierluisi deben ocupar la gobernación de Puerto Rico ante la falta de respeto al pueblo por uno y los conflictos de intereses creados del otro.



Reverón Collazo concluyó que sustituir a Rosselló Nevares con una persona como Rivera Schatz, que se ha destacado por atacar las manifestaciones del pueblo a macanazo limpio, gases lacrimógenos y disparos, como el 30 de junio de 2010.



Además, cerró las galerías del Senado para impedir que el pueblo escuchara las discusiones de la legislación de alto interés público, que se burla e insulta a sus oponentes políticos, no puede ser una alternativa para el pueblo.



Tampoco puede ser un Pierluisi vinculado a la junta de control fiscal, cuñado del presidente de ese organismo José B. Carrión III, que se enriqueció en sus gestiones como comisionado residente en Washington, que defiende a la carbonera AES, los planes médicos que deniegan servicios al pueblo, que impulsa privatizaciones en los servicios públicos.