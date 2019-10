Felicita Presidente de Cuba al nuevo mandatario de Argentina

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel felicitó este 28 de octubre a su nuevo homólogo de Argentina, Alberto Fernández, quien superó al hasta entonces mandatario del país sudamericano Mauricio Macri.

Alberto Fernández es el nuevo Presidente de Argentina Felicitaciones desde Cuba para Alberto y Cristina, El pueblo argentino ha derrotado al neoliberalismo. #SomosCuba #SomosContinuidad , escribió el Presidente Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández is the new president of Argentina. Congratulations from #Cuba to Alberto and Cristina. The Argentinean people has defeated neoliberalism.#SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/iLVQgkp1JZ