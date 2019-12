Ferrocarriles concede andén al Espirituano

La necesidad de trasladarse ha llevado a las personas a utilizar el tren sin reparar en el mal estado técnico de los coches. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El dictamen de una reciente inspección estatal al tren Sancti Spíritus-Habana arrojó el crítico estado técnico y deficiente confort de los coches, lo cual constituye un peligro para su circulación

Si alguien todavía duda de la utilidad de la prensa revolucionaria a la hora de ejercer el periodismo crítico, objetivo y de denuncia, Escambray acaba de vivir una experiencia cuando, a raíz del comentario “¡Novosti, dame andén!”, publicado el pasado mes de noviembre, la Dirección Provincial Transporte y el Grupo de Inspección Estatal Transporte Ferroviario Centro, radicado en Santa Clara, in-mediatamente atendieron el problema —proceder que no siempre ocurre— y realizaron un levantamiento técnico al confort de los coches de la formación del Tren No. 7-8 Habana-Sancti Spíritus-Habana.

El citado trabajo periodístico no solo desnudó el pésimo servicio que se parece más a una aventura que a un decente viaje ferroviario, porque el maltrato comienza en el andén y nadie sabe dónde termina; también el comentario dejó sobre los rieles una clara alerta acerca del mal estado de los coches y el riesgo que representan para la seguridad humana y ferroviaria.

Más allá de la certeza y veracidad que se desprenden del mencionado trabajo, resulta valiosa y oportuna la inspección estatal realizada a los coches a petición de la Dirección Provincial Transporte en Sancti Spíritus, entidad que honró su compromiso de servidor público y puso a Escambray al corriente de los resultados.

El informe resumen del Grupo de Inspección Estatal Transporte Ferroviario Centro (GIETFC) señala que a partir de las reiteradas quejas de la población en este servicio ferroviario se realizó a finales de noviembre el levantamiento técnico al confort de los seis coches que integran esta dotación —cuatro se destinan a Sancti Spíritus y dos a Villa Clara— y prácticamente en todos se reiteran las mismas deficiencias: el piso en pésimo estado, deterioro en varios cintillos metálicos de fijación del piso, iluminación insuficiente, faltan el extintor, varias lucenas a las ventanillas, no tiene abastecimiento de agua potable y ausencia de cojines en varios asientos.

Además de acotar cada deficiencia técnica que in-cumple con las normas que estipulan los Requisitos de circulación para los equipos de arrastre, el dictamen del GIETFC es categórico en sus conclusiones: “El estado técnico de confort de estos equipos es extremadamente crítico en sentido general, las deficiencias que presentan los mismos causan molestias e irritación en los viaje-ros que hacen uso de este servicio, además de constituir las condiciones de los pisos un alto riesgo y causas de posibles accidentes al transitar por los mismos, así como en caso de accidente ferroviario las consecuencias por el estado de los mismos pueden ser considerables. En los momentos actuales es altamente peligroso que circule un tren con los coches en estas condiciones”.

El fundamentado informe también emite dos recomendaciones: “la posibilidad de sustituir estos equipos, ya que los actuales no garantizan el mínimo de confort” y, de no ser posible tal reposición, analizar si es conveniente o no la continuación de la circulación de este tren en las condiciones que se señalan en este levanta-miento”.

No sé que dirá ahora Rotilda López, la cibernauta que aprovechando las bondades de Internet se refugió en ese seudónimo para sugerir al reportero “callarse la boca”, y decirle: “¿qué hizo usted, periodista, para tratar de mejorar el transporte por tren, seguramente no hizo nada”. Valga aclarar que otros lectores que también opinaron sobre el citado comentario periodístico en la web de Escambray le bajaron los zumos a Rotilda.

Ante la objetividad del dictamen técnico, la Dirección Provincial Transporte en Sancti Spíritus ha impuesto del asunto a todas las instancias territoriales y nacionales relacionadas con la circulación del Tren No. 7-8 Habana-Sancti Spíritus-Habana, en virtud de determinar colegiadamente cuál de las dos recomendaciones se aplicará sobre el medio de transporte, cuya mejora del servicio si se cambian los coches no dependerá solo de la reposición; también debe actuarse en las demás causas que provocan irritación y malestar en los viajeros. Escambray seguirá en el andén, a la espera de las posibles decisiones sobre el demandado tren Espirituano.