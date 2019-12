Fútbol espirituano a punto del adiós

Los yayaberos acumulan dos puntos y son penúltimos en la tabla de posiciones de la zona oriental. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Excepto remotísimas probabilidades matemáticas, al once de fútbol de Sancti Spíritus no le quedan muchas opciones como no sea completar su calendario competitivo en el denominado Torneo de Apertura de la 105 Liga Nacional.

Y es que cuando faltan por jugar dos partidos los yayaberos acumulan dos puntos y son penúltimos en la tabla de posiciones de la zona oriental, solo delante de Holguín.

Ni siquiera pudieron sacar ventaja en su enfrentamiento más reciente ante el sotanero, pues apenas consiguieron un empate a cero y siguen sin marcar en las casillas de las victorias, con dos empates y tres derrotas.

“No han jugado mal, pero nos ha faltado un goleador”, alcanzó a comentar el director debutante Yoelvis Castillo al dialogar sobre el desempeño de sus discípulos. Y las estadísticas ofrecen los argumentos: el elenco apenas ha logrado anotar un gol y, con nueve en contra, tiene el peor promedio del país.

Sus dos salidas iniciales prácticamente le dictaron sentencia cuando recibieron dos goleadas seguidas: una a manos de Camagüey 0-4 y otra 0-3 ante Granma; luego empataron a cero v. Guantánamo, cayeron ante la selección de Santiago de Cuba 1-3 y empataron a cero vs. Holguín.

Con estas credenciales es difícil creer que el equipo pueda revertir su actual posición. Este 7 de diciembre los espirituanos enfrentarán como visitantes a Las Tunas, uno de los elencos que aún luchan por acceder a la siguiente fase, pues está ubicado en los puestos del tres al cinco, junto a Guantánamo y Santiago de Cuba, mientras el 14 cierran en su terreno ante Ciego de Ávila, líder del grupo y ya con boleto directo a la denominada Fase de Clausura, a la cual pasan directamente los cuatro primeros de cada zona y el mejor quinto lugar del país. Para seguir con vida los nuestros deben ganar por amplia goleada en sus dos presentaciones restantes y no permitir perforaciones, además de esperar a que todos los rivales que les anteceden cedan por esa misma vía. Eso ni las mismísimas matemáticas se lo creen.