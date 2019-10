Inicia Díaz-Canel visita de trabajo a Rusia

El presidente cubano cumplirá una agenda de trabajo en San Petersburgo. (Foto: PL)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arribó este domingo a la norteña ciudad de San Petersburgo, para iniciar una visita de trabajo a Rusia, como parte de una gira europea que ya incluyó a Irlanda, Belarús y Azerbaiyán.

A su llegada al aeropuerto Pulkovo, el mandatario fue recibido por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del gobierno de San Petersburgo, Evgueni Grogoriev, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, y el embajador de la isla en Rusia, Gerardo Peñalver.

La estancia en la llamada capital norteña rusa incluye un recorrido esta jornada por la galería Hermitage y otros lugares de interés histórico, mientras que este lunes acudirá al cementerio de las víctimas del bloqueo de Leningrado y al museo de figuras Foberge.

Durante su estancia, el jefe de Estado cubano se reunirá con el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, y con el presidente de la Asamblea legislativa de esta región, Viacheslav Makarov.

Díaz-Canel intervino este viernes en el primer día de la sesión plenaria del segmento de alto nivel de la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), celebrada en los últimos días en Bakú, la capital azerbaiyana.

En la referida cita cimera, el jefe de Estado de Cuba denunció el bloqueo de Estados Unidos contra su país y los efectos nocivos del refuerzo de ese cerco en los últimos meses.

Además, llamó al movimiento regional a alinearse en base a un no por la guerra, sí por la paz, no por hegemonismos, sí por el multilateralismo, no por la injerencia, sí por la soberanía, declaró.

El jefe de Estado cubano defendió un alineamiento por el no por el odio, sí por la solidaridad, no por el control del mundo entre poderosos, sí por la verdadera libertad y la democratización de la ONU y las relaciones internacionales. Sólo la unidad podrá salvarnos, afirmó.